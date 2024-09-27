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Posted 27 сентября, 11:44

Published 27 сентября, 11:44

Modified 27 сентября, 11:44

Updated 27 сентября, 11:44

Белгородцы пожаловались на подорожавшее мясо

Белгородцев огорчили выросшие цены на мясо. В чём дело?

27 сентября 2024, 11:44
Фото: 1MI
Белгородцы пожаловались на подорожавшее мясо

Белгородцам объяснили, почему некоторая мясная продукция подорожала

Повышение цен на продукцию «Томаровского мясокомбината» заметили некоторые жители. Такой рост прокомментировал глава Яковлевского округа Олег Медведев.

Белгородка заявила, что цены на продукцию «Томаровского мясокомбината» заметно возросли. Она интересуется: присутствует ли какое-либо регулирование цен или же за этим никто не следит?

Изменение стоимости пояснил глава Яковлевского округа Олег Медведев.

«ЗАО „Томаровский мясокомбинат“ в июле 2024 года подняло цены на некоторые позиции мясных изделий в среднем от 3% до 10%. Цены на товары формируются исходя из себестоимости на их производство. Торговая надбавка на мясные изделия (за исключением мяса птицы, субпродуктов птичьих, студней) производства Белгородской области законодательством не регулируются», — объяснил чиновник.

Белгородцы неоднократно жаловались на цены. Некоторые торговые сети проверят на предмет завышения цен. Также жителям объяснили, почему белгородские продукты могут быть дешевле в других областях, нежели в регионе-производителе.

Возможен ли в Белгородской области дефицит продуктов питания?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Продукты питания#Мясо#Цены#Белгород#Олег Медведев#Томаровский мясокомбинат
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