Белгородцев огорчили выросшие цены на мясо. В чём дело?

Posted 27 сентября, 11:44
Published 27 сентября, 11:44
Modified 27 сентября, 11:44
Updated 27 сентября, 11:44
Белгородка заявила, что цены на продукцию «Томаровского мясокомбината» заметно возросли. Она интересуется: присутствует ли какое-либо регулирование цен или же за этим никто не следит?
Изменение стоимости пояснил глава Яковлевского округа Олег Медведев.
«ЗАО „Томаровский мясокомбинат“ в июле 2024 года подняло цены на некоторые позиции мясных изделий в среднем от 3% до 10%. Цены на товары формируются исходя из себестоимости на их производство. Торговая надбавка на мясные изделия (за исключением мяса птицы, субпродуктов птичьих, студней) производства Белгородской области законодательством не регулируются», — объяснил чиновник.
Белгородцы неоднократно жаловались на цены. Некоторые торговые сети проверят на предмет завышения цен. Также жителям объяснили, почему белгородские продукты могут быть дешевле в других областях, нежели в регионе-производителе.
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