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Posted 26 сентября, 09:01

Published 26 сентября, 09:01

Modified 26 сентября, 09:01

Updated 26 сентября, 09:01

Наклейки с рекламой казино возмутили жителей улицы Губкина

Молодой белгородец хотел заработать на рекламе казино, но заплатил сам

26 сентября 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
Наклейки с рекламой казино возмутили жителей улицы Губкина

Белгородцу назначили штраф за незаконную рекламу казино

Сюжет
Штраф
Неизвестные предложили белгородцу заработать и отправили по почте наклейки с рекламой казино. За распространение таких объявлений молодому человеку назначили штраф, сообщили в управлении МВД по городу Белгороду.

Пользователи в Интернете пожаловались на многочисленные наклейки рекламы казино, которыми неизвестный заклеил двор на улице Губкина в Белгороде. Сотрудники УМВД заинтересовались инцидентом и установили личность «рекламщика».

Им оказался 20-летний местный житель. Как утверждает молодой человек, наклейки неизвестные выслали ему по почте, а за работу предложили вознаграждение. Белгородец был в поисках лёгкого заработка, поэтому согласился.

На него завели административное дело за размещение информационных материалов вне специально отведённых для этого мест (ст. 3.20 закона Белгородской области об административных правонарушениях). За нарушение полагается штраф в размере двух тысяч рублей.

Оставшуюся рекламу у горожанина изъяли, но сняли ли уже наклеенную — неизвестно.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Штраф#Казино#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгород
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