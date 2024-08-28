«Визуальный мусор» в Белгороде: какие вывески можно размещать, а какие — нельзя?

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Власти Белгорода заявили, что информационные наклейки и рекламные объявления, размещённые на фасадах зданий, являются нежелательным элементом городского пространства. Это нарушает общий вид города.
К примеру, хозяйку помещения, которая хотела сдать его в аренду, сотрудники муниципальной службы попросили убрать объявление. Однако не все компании подпадают под эти ограничения.
Например, компания «Роснефть» разместила вывеску на своей строительной технике в центре города — на проспекте Богдана Хмельницкого, 199в. Власти не возражают против этого, так как техника находится на земельном участке, принадлежащем «Роснефти».
Чтобы выяснить, какие вывески размещать можно, а какие — нельзя, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию.
Городские власти сообщили, что размещение информационных конструкций на территории Белгорода ведётся в соответствии с требованиями правил благоустройства. В одном из пунктов указано, что «информационные конструкции должны соответствовать стилистическим и эстетическим характеристикам объекта, на котором они размещаются».
Изучив правила благоустройства города, мы выяснили, что размещение информационных конструкций не допускается:
При размещении вывесок на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, многоквартирных домах не допускается:
Также нельзя размещать вывески на кровлях лоджий и балконов или на самих лоджиях и балконах, выше линии перекрытий между первым и вторым этажами, непосредственно на козырьках зданий, строений, сооружений.
Кроме этого, нельзя, чтобы объявления были нанесены методом покраски или наклейки на поверхность фасадов. А ещё запрещены постеры на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей — призматроны и др), экраны (телевизоры), бегущая строка и т. д.
При этом вывески могут состоять из следующих элементов:
В правилах также указано, что на внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель может разместить не более одной вывески каждого из типов.
При этом настенные, витринные, крышные и подвесные вывески размещаются в виде единичной конструкции или комплекса идентичных и взаимосвязанных элементов одной вывески. А консольные вывески могут быть размещены только в виде единичной конструкции.
В свою очередь в мэрии добавили, что при размещении вывесок на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, многоквартирных домах не допускается: