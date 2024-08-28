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В мэрии Белгорода рассказали о требованиях к информационным конструкциям

«Визуальный мусор» в Белгороде: какие вывески можно размещать, а какие — нельзя?

28 августа 2024, 08:53
Фото: 1MI

В мэрии Белгорода рассказали о требованиях к информационным конструкциям

Не так давно городские власти сообщили, что информационные наклейки о сдаче помещений в аренду и рекламные объявления считаются «визуальным мусором». Их нельзя размещать на фасадах зданий. При этом ограничения коснулись не всех. Журналисты Бел.Ру направили запрос в мэрию.

Почему одно объявление — «визуальный мусор», а другое — нет?

Власти Белгорода заявили, что информационные наклейки и рекламные объявления, размещённые на фасадах зданий, являются нежелательным элементом городского пространства. Это нарушает общий вид города.

К примеру, хозяйку помещения, которая хотела сдать его в аренду, сотрудники муниципальной службы попросили убрать объявление. Однако не все компании подпадают под эти ограничения.

Например, компания «Роснефть» разместила вывеску на своей строительной технике в центре города — на проспекте Богдана Хмельницкого, 199в. Власти не возражают против этого, так как техника находится на земельном участке, принадлежащем «Роснефти».

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Что ответили в мэрии Белгорода?

Чтобы выяснить, какие вывески размещать можно, а какие — нельзя, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию.

Городские власти сообщили, что размещение информационных конструкций на территории Белгорода ведётся в соответствии с требованиями правил благоустройства. В одном из пунктов указано, что «информационные конструкции должны соответствовать стилистическим и эстетическим характеристикам объекта, на котором они размещаются».

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Что говорится в правилах благоустройства?

Изучив правила благоустройства города, мы выяснили, что размещение информационных конструкций не допускается:

  • на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т. д.);
  • в виде штендеров;
  • на сезонных кафе при стационарных предприятиях общепита;
  • на внешних поверхностях объектов незавершённого строительства;
  • на маркизах, за исключением некоторых случаев.

При размещении вывесок на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, многоквартирных домах не допускается:

  • размещение информационных конструкций с использованием подложки;
  • размещение конструкций на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине и т. д.);
  • вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
  • размещение конструкции с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов, бегущих строк;
  • размещение настенных вывесок одна над другой;
  • размещение на расстоянии ближе одного метра от мемориальных досок;
  • перекрытие вывесками указателей наименований улиц и номеров домов;
  • размещение конструкций на глухих торцах фасадов домов;
  • полное перекрытие информационными конструкциями оконных и дверных проёмов, а также витражей и витрин.

Также нельзя размещать вывески на кровлях лоджий и балконов или на самих лоджиях и балконах, выше линии перекрытий между первым и вторым этажами, непосредственно на козырьках зданий, строений, сооружений.

Кроме этого, нельзя, чтобы объявления были нанесены методом покраски или наклейки на поверхность фасадов. А ещё запрещены постеры на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей — призматроны и др), экраны (телевизоры), бегущая строка и т. д.

При этом вывески могут состоять из следующих элементов:

  • информационное поле (текстовая часть) — буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;
  • декоративно-художественные элементы — логотипы, знаки и т. д.;
  • элементы крепления.

В правилах также указано, что на внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель может разместить не более одной вывески каждого из типов.

При этом настенные, витринные, крышные и подвесные вывески размещаются в виде единичной конструкции или комплекса идентичных и взаимосвязанных элементов одной вывески. А консольные вывески могут быть размещены только в виде единичной конструкции.

В свою очередь в мэрии добавили, что при размещении вывесок на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, многоквартирных домах не допускается:

  • размещение конструкций с окраской или покрытием декоративными плёнками поверхности остекления витрин, оконных и дверных проёмов;
  • размещение информационных конструкций с использованием картона,
  • ткани, баннерной ткани.
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#Кристина Семенчук#Город#Строительство#Реклама#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Объявления#Вывески#Городское благоустройство
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