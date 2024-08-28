«Визуальный мусор» в Белгороде: какие вывески можно размещать, а какие — нельзя?

В мэрии Белгорода рассказали о требованиях к информационным конструкциям

Не так давно городские власти сообщили, что информационные наклейки о сдаче помещений в аренду и рекламные объявления считаются «визуальным мусором». Их нельзя размещать на фасадах зданий. При этом ограничения коснулись не всех. Журналисты Бел.Ру направили запрос в мэрию.

Почему одно объявление — «визуальный мусор», а другое — нет? Что ответили в мэрии Белгорода? Что говорится в правилах благоустройства?