Подростки в Белгороде пили на крыше и делали фото: досталось им, их родителями и УК

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Недавно в интернете распространилось видео, на котором несколько подростков выпивают алкоголь на крыше многоэтажки на улице Железнякова в Белгороде и фотографируются.
Полиция выяснила, кто эти молодые люди. Среди них были два 14-летних подростка — юноша и девушка.
На их родителей составили административные протоколы за распитие их детьми алкогольной продукции (ст. 20.22 КоАП РФ). Теперь родителям грозит штраф от 1500 до 2000 рублей.
К ситуации также подключилась комиссия по делам несовершеннолетних. Она рассмотрит вопрос о постановке подростков на учёт. С ребятами в присутствии их законным представителей провели профилактическую беседу.
Кроме того, управляющей компании дома на Железнякова направили письмо с требованием закрыть доступ на крышу.