Подростки в Белгороде пили на крыше и делали фото: досталось им, их родителями и УК

14-летних белгородцев могут поставить на учёт за распитие алкоголя на крыше МКД

Сотрудники полиции обратили внимание на видео, на котором подростки пьют алкоголь на крыше многоэтажного дома на улице Железнякова. Личности нарушителей установили, теперь проблемы будут у их родителей, рассказали региональном УМВД. Также замечание сделали управляющей компании.