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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

В Сети ранее появилось видео, на котором подростки в Белгороде бродят по крыше МКД

Подростки в Белгороде пили на крыше и делали фото: досталось им, их родителями и УК

5 августа 2024, 15:16
Фото: 1MI
В Сети ранее появилось видео, на котором подростки в Белгороде бродят по крыше МКД

14-летних белгородцев могут поставить на учёт за распитие алкоголя на крыше МКД

Сотрудники полиции обратили внимание на видео, на котором подростки пьют алкоголь на крыше многоэтажного дома на улице Железнякова. Личности нарушителей установили, теперь проблемы будут у их родителей, рассказали региональном УМВД. Также замечание сделали управляющей компании.

Недавно в интернете распространилось видео, на котором несколько подростков выпивают алкоголь на крыше многоэтажки на улице Железнякова в Белгороде и фотографируются.

Полиция выяснила, кто эти молодые люди. Среди них были два 14-летних подростка — юноша и девушка.

На их родителей составили административные протоколы за распитие их детьми алкогольной продукции (ст. 20.22 КоАП РФ). Теперь родителям грозит штраф от 1500 до 2000 рублей.

К ситуации также подключилась комиссия по делам несовершеннолетних. Она рассмотрит вопрос о постановке подростков на учёт. С ребятами в присутствии их законным представителей провели профилактическую беседу.

Кроме того, управляющей компании дома на Железнякова направили письмо с требованием закрыть доступ на крышу.

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