Загадочная стройка на Харгоре в Белгороде привлекла внимание прокуратуры

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Застройщик приступил к строительству закрытой автомобильной стоянки рядом с многоквартирными домами на улице Есенина, не получив необходимых разрешений и вопреки требованиям градостроительного законодательства.
По итогам проверки застройщика привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Это было сделано на основании постановления прокурора.
Строительные работы приостановлены до тех пор, пока застройщик не получит разрешение на строительство от соответствующего органа местного самоуправления.