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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Предприниматель хотел нелегально построить закрытую автостоянку в Белгороде

Загадочная стройка на Харгоре в Белгороде привлекла внимание прокуратуры

30 августа 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney

Предприниматель хотел нелегально построить закрытую автостоянку в Белгороде

Организация попыталась возвести автостоянку без нужных документов и вопреки законодательству. Теперь застройщика ждёт административный штраф.
Сюжет
Штраф

Застройщик приступил к строительству закрытой автомобильной стоянки рядом с многоквартирными домами на улице Есенина, не получив необходимых разрешений и вопреки требованиям градостроительного законодательства.

По итогам проверки застройщика привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Это было сделано на основании постановления прокурора.

Строительные работы приостановлены до тех пор, пока застройщик не получит разрешение на строительство от соответствующего органа местного самоуправления.

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#Валерия Колесникова#Город#Штраф#Прокуратура#Новости Белгорода#Автостоянка#Белгород#Незаконное строительство
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