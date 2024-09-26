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Posted 26 сентября, 09:42

Published 26 сентября, 09:42

Modified 26 сентября, 09:44

Updated 26 сентября, 09:44

В Белгороде закупят таблички для укрытий на 1 млн рублей

Миллион рублей на «аптечка там»: белгородские власти закупают новые таблички

26 сентября 2024, 09:42
Фото: bel.ru

В Белгороде закупят таблички для укрытий на 1 млн рублей

Сюжет
Новости Белгорода
Тендер на поставку информационных табличек и наклеек на сумму более 1 млн рублей опубликовала мэрия. Поставщик уже найден.

В Белгороде закупают новые информационные таблички в укрытия. Поставят их до 31 декабря 2024 года. За таблички мэрия заплатит 1 млн 37 тыс. рублей.

Управление по делам гражданской обороны и ЧС городской администрации приобретёт 433 таблички «Правила оказания первой помощи» с QR кодом за 1810 рублей за одну штуку. Они обойдутся в 783 тыс. рублей. Табличек с карманом и вкладышем «Аптечка там» нужно 50 штук на 47 тыс. рублей, одна штука обойдётся в 955 рублей. Другая табличка «Аптечка там» тоже нужна в количестве 50 штук, но цена за единицу больше — 3900 рублей. Общая сумма для этого типа информационных указателей — 195 тыс. рублей. А ещё мэрия закупит наклейки-указатели «Стрелка» на 9 тыс. рублей.

Поставит это всё ООО «Европа» с основным видом деятельности по ОКВЭД-2 — рекламное агентство.

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#Алёна Мальцева#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Аптечка
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