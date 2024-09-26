Миллион рублей на «аптечка там»: белгородские власти закупают новые таблички

Управление по делам гражданской обороны и ЧС городской администрации приобретёт 433 таблички «Правила оказания первой помощи» с QR кодом за 1810 рублей за одну штуку. Они обойдутся в 783 тыс. рублей. Табличек с карманом и вкладышем «Аптечка там» нужно 50 штук на 47 тыс. рублей, одна штука обойдётся в 955 рублей. Другая табличка «Аптечка там» тоже нужна в количестве 50 штук, но цена за единицу больше — 3900 рублей. Общая сумма для этого типа информационных указателей — 195 тыс. рублей. А ещё мэрия закупит наклейки-указатели «Стрелка» на 9 тыс. рублей.