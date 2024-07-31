Власти попросили закупить генераторы в аптеки Белгорода. В чём дело?

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Местный житель региона рассказал, что во все аптеки Белгорода пришло сообщение с просьбой закупить генераторы. «Мы к чему-то готовимся?», — обеспокоился мужчина.
Оказалось, что переживать не о чем — это обычная подготовка к зиме.
Да, мы готовимся, но к зиме. Напомню, что 1 июля у нас случилось массовое отключение электричества. Именно поэтому мы должны рассматривать различные варианты развитий событий. Мы все надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Поэтому закупаем генераторы, впереди зима.
Вячеслав Гладков
Напомним, что 1 июля почти во всех муниципалитетах региона отключилось электричество и наблюдались проблемы с водоснабжением. Сообщалось, что проблемы связаны с технологическим нарушением.