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Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

Белгородцам рассказали, почему власти попросили закупить генераторы в аптеки

Власти попросили закупить генераторы в аптеки Белгорода. В чём дело?

31 июля 2024, 17:25
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, почему власти попросили закупить генераторы в аптеки

Белгородцев обеспокоила просьба местной администрации закупить во все аптеки генераторы. Поэтому жители поинтересовались у главы региона, к чему им нужно подготовиться.

Местный житель региона рассказал, что во все аптеки Белгорода пришло сообщение с просьбой закупить генераторы. «Мы к чему-то готовимся?», — обеспокоился мужчина.

Оказалось, что переживать не о чем — это обычная подготовка к зиме.

Да, мы готовимся, но к зиме. Напомню, что 1 июля у нас случилось массовое отключение электричества. Именно поэтому мы должны рассматривать различные варианты развитий событий. Мы все надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Поэтому закупаем генераторы, впереди зима.
Вячеслав Гладков

Напомним, что 1 июля почти во всех муниципалитетах региона отключилось электричество и наблюдались проблемы с водоснабжением. Сообщалось, что проблемы связаны с технологическим нарушением.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Аптека#Белгород#Вячеслав Гладков#Генераторы
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