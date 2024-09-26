Аутизм появляется от «семейных грехов»? Белгородку возмутило мнение протоиерея

Основательница фонда «Каждый особенный» ответила на слова протоиерея об аутизме

Протоиерей высказался, что причиной появления аутизма у детей могут быть «семейные грехи» и необдуманная вакцинация. Это задело руководителя фонда «Каждый особенный», которая объяснила, почему столкнувшимся с этим расстройством людям нельзя слушать ненаучные мнения.