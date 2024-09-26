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Posted 26 сентября, 12:01

Published 26 сентября, 12:01

Modified 26 сентября, 12:01

Updated 26 сентября, 12:01

Основательница фонда «Каждый особенный» ответила на слова протоиерея об аутизме

Аутизм появляется от «семейных грехов»? Белгородку возмутило мнение протоиерея

26 сентября 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney

Основательница фонда «Каждый особенный» ответила на слова протоиерея об аутизме

Протоиерей высказался, что причиной появления аутизма у детей могут быть «семейные грехи» и необдуманная вакцинация. Это задело руководителя фонда «Каждый особенный», которая объяснила, почему столкнувшимся с этим расстройством людям нельзя слушать ненаучные мнения.

Ранее протоиерей Артемий Владимиров в своём YouTube-канале высказался насчёт растройства аутистического спектра (РАС). По его словам, аутизм может появляться из-за необдуманного прохождения вакцинации, плохого качества прививок, а также из-за «семейных грехов». Детей же с синдромом Дауна он называл «даунятами».

Такое заявление сильно возмутило белгородку, мать 19-летнего подростка с РАС и руководителя фонда «Каждый особенный» Наталью Злобину. Она отметила, что этот миф опровергли многочисленные научные исследования, а вакцины подтвердили свою безопасность и эффективность в предотвращении появления серьёзных заболеваний.

Распространение же ложных данных представляет угрозу для жизни детей.

«В современном мире вопросы о причинах аутизма должны рассматриваться исключительно в научной плоскости. Научный подход предоставляет достоверные данные, основанные на контролируемых исследованиях и объективных доказательствах. Аутизм — это сложное нейробиологическое состояние с преимущественно генетическим происхождением. <…> Недостоверная информация и уничижительные термины только добавляют к этим испытаниям чувство вины и стыда, усиливая социальную изоляцию. Очень важно поддерживать и уважать родителей, а не разрушать их моральный дух», — пояснила белгородка.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Аутизм#Белгород#Каждый особенный#Фонд "Каждый особенный"
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