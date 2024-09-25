Первые электроподстанции на колёсах доставили в Белгородскую область

Posted 25 сентября, 08:05
Published 25 сентября, 08:05
Modified 25 сентября, 08:05
Updated 25 сентября, 08:05
В Белгородскую область прибыли первые мобильные электростанции. Четыре из 26 передвижных электростанций были доставлены в регион по линии федерального МЧС. Остальные 22 приедут в течение недели.
Эти автономные генераторы на колёсах предназначены для обеспечения электроэнергией отдалённых объектов. В тех местах, где нет возможности подключить централизованное электроснабжение, передвижные станции становятся настоящим спасением. Но они также могут позволить быстро восстановить подачу электроэнергии в населённых пунктах, если она по какой-либо причине прекратится.
Ранее губернатор сообщил, что в регионе уже закуплено 1980 генераторов малой и средней мощности. Всего таких запланировано получить 2200.