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Posted 25 сентября, 08:05

Published 25 сентября, 08:05

Modified 25 сентября, 08:05

Updated 25 сентября, 08:05

Первые электроподстанции на колёсах доставили в Белгородскую область

Первые электроподстанции на колёсах доставили в Белгородскую область

25 сентября 2024, 08:05
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
Подготовка к зиме в регионе идёт полным ходом. Кроме электрогенераторов, в область поступают и подстанции на колёсах. Они помогут восстановить подачу электричества в населённых пунктах, где, например, в результате атак ВСУ повредится линия снабжения, сообщают в правительстве.

В Белгородскую область прибыли первые мобильные электростанции. Четыре из 26 передвижных электростанций были доставлены в регион по линии федерального МЧС. Остальные 22 приедут в течение недели.

Эти автономные генераторы на колёсах предназначены для обеспечения электроэнергией отдалённых объектов. В тех местах, где нет возможности подключить централизованное электроснабжение, передвижные станции становятся настоящим спасением. Но они также могут позволить быстро восстановить подачу электроэнергии в населённых пунктах, если она по какой-либо причине прекратится.

Ранее губернатор сообщил, что в регионе уже закуплено 1980 генераторов малой и средней мощности. Всего таких запланировано получить 2200.

Обеспечить всех нельзя: Гладков — о генераторах для белгородцев
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