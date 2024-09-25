Первые электроподстанции на колёсах доставили в Белгородскую область

Эти автономные генераторы на колёсах предназначены для обеспечения электроэнергией отдалённых объектов. В тех местах, где нет возможности подключить централизованное электроснабжение, передвижные станции становятся настоящим спасением. Но они также могут позволить быстро восстановить подачу электроэнергии в населённых пунктах, если она по какой-либо причине прекратится.