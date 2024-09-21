Гладков озвучил число закупленных для районов Белгородской области генераторов

Posted 21 сентября, 06:59
Published 21 сентября, 06:59
Modified 21 сентября, 07:00
Updated 21 сентября, 07:00
Районы Белгородской области продолжают готовиться к зиме. В рамках работы муниципалитеты уже закупили 1980 генераторов. До конца следующей недели в планах довести показатель до 2200.
Подготовка к предстоящей зиме началась ещё летом. Официальные лица предупреждают, что частые атаки на электросети со стороны ВСУ могут существенно затруднить обеспечение электроэнергией всех потребителей.
Жителям многоквартирных домов также напомнили о возможных проблемах с электроснабжением зимой.
Поставить генератор в каждую квартиру не представляется возможным, поэтому власти вынуждены искать альтернативные решения. Однако детали этих мер остаются под секретом в соответствии с правилами конфиденциальности.