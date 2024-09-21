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Posted 21 сентября, 06:59

Published 21 сентября, 06:59

Modified 21 сентября, 07:00

Updated 21 сентября, 07:00

Гладков озвучил число закупленных для районов Белгородской области генераторов

Гладков озвучил число закупленных для районов Белгородской области генераторов

21 сентября 2024, 06:59
Фото: 1MI
Сюжет
СВО
На сегодняшний день цифра достигла 1980. В планах увеличить показатель. Подробнее губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях.

Районы Белгородской области продолжают готовиться к зиме. В рамках работы муниципалитеты уже закупили 1980 генераторов. До конца следующей недели в планах довести показатель до 2200.

Подготовка к предстоящей зиме началась ещё летом. Официальные лица предупреждают, что частые атаки на электросети со стороны ВСУ могут существенно затруднить обеспечение электроэнергией всех потребителей.

Жителям многоквартирных домов также напомнили о возможных проблемах с электроснабжением зимой.

Поставить генератор в каждую квартиру не представляется возможным, поэтому власти вынуждены искать альтернативные решения. Однако детали этих мер остаются под секретом в соответствии с правилами конфиденциальности.

Обеспечить всех нельзя: Гладков — о генераторах для белгородцев
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Районы#Зима#Белгород#Вячеслав Гладков#Закупка#Генераторы#СВО
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