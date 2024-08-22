«Надеемся на лучшее, но готовимся к ухудшению»: Гладков — о подготовке к сложной зиме

О том, что зима в регионе может быть непростой, Гладков говорил и при сегодняшнем докладе президенту Владимиру Путину. Губернатор заявил, что на фоне нестабильной оперативной обстановки есть риск отключения отопления в крупных населённых пунктах. В зону риска, как было заявлено ранее, попали в том числе Белгород и Старый Оскол.