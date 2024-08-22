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Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Гладков ответил белгородцам, стоит ли покупать генераторы

«Надеемся на лучшее, но готовимся к ухудшению»: Гладков — о подготовке к сложной зиме

22 августа 2024, 18:09
Фото: 1MI

Гладков ответил белгородцам, стоит ли покупать генераторы

При докладе президенту 22 августа губернатор Вячеслав Гладков допустил, что зима в Белгородской области из-за оперативной обстановки может быть сложной. Что именно имелось в виду и как поступать белгородцам?

Во время прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков зачитал вопрос о том, нужно ли жителям частных домов купить к зиме генератор. Белгородцев напрягли слова главы региона о том, что зима будет сложной.

Губернатор ответил, что генератор всё-таки стоит купить.

Мы все надеемся и верим в улучшение, но готовимся всегда к ухудшению. Мне кажется, это самая правильная стратегия. Готовимся к сложной зиме, покупаем генераторы. Если вы живёте в частном секторе, конечно, нужно приобретать, потому что перебои сейчас уже видно.
Вячеслав Гладков

О том, что зима в регионе может быть непростой, Гладков говорил и при сегодняшнем докладе президенту Владимиру Путину. Губернатор заявил, что на фоне нестабильной оперативной обстановки есть риск отключения отопления в крупных населённых пунктах. В зону риска, как было заявлено ранее, попали в том числе Белгород и Старый Оскол.

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