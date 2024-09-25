Пассажиры в Белгороде массово жалуются на проблемы с оплатой проезда картой

Posted 25 сентября, 17:09
Published 25 сентября, 17:09
Modified 25 сентября, 17:09
Updated 25 сентября, 17:09
В последнее время у некоторых белгородцев банковская карта не уходит из стоп-листа после списывания денег за неоплаченную поездку. Почему-то карта зависает в стоп-листе, несмотря на оплаченный долг и наличие средств.
Чтобы исправить проблему, нужно сообщить об этом в Единую транспортную компанию (ЕТК). Им понадобится номер вашей банковской карты, чтобы они смогли найти её в базе, проверить информацию и вывести её из стоп-листа.
Для этого можно обратиться по официальному номеру ЕТК, через их официальный сайт в разделе «Для пассажиров — Обратная связь», либо написать в сообщения в официальной группе «ВКонтакте».