Пассажиры в Белгороде массово жалуются на проблемы с оплатой проезда картой

Сюжет Автобус

Белгородцы стали часто жаловаться на проблемы с оплатой проезда. По их словам, карта попадает в стоп-лист из-за неуплаты, но, когда долг снимается, карта так и остаётся заблокирована для поездок. О том, как решить проблему, сообщили в ЕТК.