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Posted 25 сентября, 17:09

Published 25 сентября, 17:09

Modified 25 сентября, 17:09

Updated 25 сентября, 17:09

Белгородцы столкнулись с проблемами при оплате проезда

Пассажиры в Белгороде массово жалуются на проблемы с оплатой проезда картой

25 сентября 2024, 17:09
Фото: 1MI
Белгородцы столкнулись с проблемами при оплате проезда
Сюжет
Автобус
Белгородцы стали часто жаловаться на проблемы с оплатой проезда. По их словам, карта попадает в стоп-лист из-за неуплаты, но, когда долг снимается, карта так и остаётся заблокирована для поездок. О том, как решить проблему, сообщили в ЕТК.

В последнее время у некоторых белгородцев банковская карта не уходит из стоп-листа после списывания денег за неоплаченную поездку. Почему-то карта зависает в стоп-листе, несмотря на оплаченный долг и наличие средств.

Чтобы исправить проблему, нужно сообщить об этом в Единую транспортную компанию (ЕТК). Им понадобится номер вашей банковской карты, чтобы они смогли найти её в базе, проверить информацию и вывести её из стоп-листа.

Для этого можно обратиться по официальному номеру ЕТК, через их официальный сайт в разделе «Для пассажиров — Обратная связь», либо написать в сообщения в официальной группе «ВКонтакте».

У одного из белгородских автобусов появится три новые остановки
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Банковская карта#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Оплата проезда#Стоп-лист
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