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Posted 20 сентября, 06:36

Published 20 сентября, 06:36

Modified 20 сентября, 06:48

Updated 20 сентября, 06:48

Один из автобусов в Белгороде изменит маршрут

Снова изменения: маршрут скорректируют у очередного белгородского автобуса

20 сентября 2024, 06:36
Фото: 1MI
Один из автобусов в Белгороде изменит маршрут

Один из автобусов в Белгороде поменяет свой маршрут

Сюжет
Автобус
Изменения коснутся автобусов № 101А. С 1 февраля 2025 года у них изменится конечная остановка, отметил Организатор пассажирских перевозок.

В работу маршрута № 101А, следующего от рынка «Салют» до Стрелецкого, могут внести изменения. Так, с 1 февраля 2025 года последней остановкой автобуса станет хутор Зачатеевка.

Такое решение приняли, чтобы улучшить транспортное обслуживание жителей хутора. Расписание движения при этом менять не будут.

Новый маршрут показали на схеме, а на официальном сайте изменения представят ближе к 1 февраля.

Изменение маршрутаИзменение маршрута
Изменение маршрута. Фото: Организатор пассажирских перевозок

Напомним, что с 1 февраля также изменится движение маршрута № 237. С нового года автобус будет ехать не до Северного, а чуть дальше — до нового микрорайона Северный-35.

Конечная в новом микрорайоне? Как изменится маршрут белгородского автобуса
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Автобус#Маршрут#Новости Белгорода#Белгород#Пассажирский автобус
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