Снова изменения: маршрут скорректируют у очередного белгородского автобуса

Posted 20 сентября, 06:36
Published 20 сентября, 06:36
Modified 20 сентября, 06:48
Updated 20 сентября, 06:48
В работу маршрута № 101А, следующего от рынка «Салют» до Стрелецкого, могут внести изменения. Так, с 1 февраля 2025 года последней остановкой автобуса станет хутор Зачатеевка.
Такое решение приняли, чтобы улучшить транспортное обслуживание жителей хутора. Расписание движения при этом менять не будут.
Новый маршрут показали на схеме, а на официальном сайте изменения представят ближе к 1 февраля.
Напомним, что с 1 февраля также изменится движение маршрута № 237. С нового года автобус будет ехать не до Северного, а чуть дальше — до нового микрорайона Северный-35.