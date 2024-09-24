Стало известно о смерти районного судьи в Белгородской области

Posted 24 сентября, 16:31
Published 24 сентября, 16:31
Modified 24 сентября, 16:31
Updated 24 сентября, 16:31
Вчера, 23 сентября, на официальном сайте Волоконовского районного суда сообщили о смерти судьи Сергея Панкова.
«Сергей Егорович проявил себя высококвалифицированным, принципиальным и справедливым судьёй, обладающим исключительными деловыми и высокими нравственными качествами», — сказали несколько слов о белгородце на сайте.
Коллектив суда выразил соболезнования родным и близким мужчины и отметил, что скорбит вместе с ними.
В чём причина кончины Сергея Панкова, на сайте не уточнили.