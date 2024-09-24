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Posted 24 сентября, 16:31

Published 24 сентября, 16:31

Modified 24 сентября, 16:31

Updated 24 сентября, 16:31

Сообщается о смерти районного судьи в Белгородской области

Стало известно о смерти районного судьи в Белгородской области

24 сентября 2024, 16:31
Фото: Изображение Midjourney
Сообщается о смерти районного судьи в Белгородской области

Скончался судья Волоконовского районного суда в Белгородской области

В Белгородской области скончался судья Волоконовского районного суда Сергей Панков. Об этом стало известно вчера, 23 сентября. Причину его кончины на официальном сайте суда не назвали.

Вчера, 23 сентября, на официальном сайте Волоконовского районного суда сообщили о смерти судьи Сергея Панкова.

«Сергей Егорович проявил себя высококвалифицированным, принципиальным и справедливым судьёй, обладающим исключительными деловыми и высокими нравственными качествами», — сказали несколько слов о белгородце на сайте.

Коллектив суда выразил соболезнования родным и близким мужчины и отметил, что скорбит вместе с ними.

В чём причина кончины Сергея Панкова, на сайте не уточнили.

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