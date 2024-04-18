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Стас Колесников

В Белгороде умер журналист и телеведущий Стас Колесников

18 апреля 2024, 10:39
Фото: страница Константина Казначеева в соцсети
Стас Колесников
У него возникли проблемы с сердцем, сообщает «Белгород-медиа». Журналист скончался 17 апреля.

Умер известный белгородский журналист и телеведущий Стас Колесников. Он скончался 17 апреля из-за проблем с сердцем, рассказывают близкие Колесникова.

«Он лёг поспать днём и не проснулся», — цитирует слова друга «Белгород-медиа».

Напомним, что 15 апреля скончался депутат Белгородской областной думы Роман Великанский. Ему было 49 лет. О причине смерти не сообщается.

Великанский до недавнего времени возглавлял комитет облдумы по социальной политике. О его смерти сообщил председатель областной думы Юрий Клепиков.

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#Алина Харина#Общество#Смерть#Новости Белгорода#Журналист#Белгород
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