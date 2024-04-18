В Белгороде умер журналист и телеведущий Стас Колесников

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Умер известный белгородский журналист и телеведущий Стас Колесников. Он скончался 17 апреля из-за проблем с сердцем, рассказывают близкие Колесникова.
«Он лёг поспать днём и не проснулся», — цитирует слова друга «Белгород-медиа».
Напомним, что 15 апреля скончался депутат Белгородской областной думы Роман Великанский. Ему было 49 лет. О причине смерти не сообщается.
Великанский до недавнего времени возглавлял комитет облдумы по социальной политике. О его смерти сообщил председатель областной думы Юрий Клепиков.