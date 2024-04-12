Стало известно о смерти брата экс-мэра Белгорода, бывшего тренера «Салюта» Голикова

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Скончался бывший главный тренер ФК «Салют» и директор спортивной школы № 6 Белгорода Василий Голиков. Прощание с ним состоится 13 апреля в 12:00 в Смоленском соборе.
Василий Голиков — родной брат экс-мэра Белгорода Георгия Голикова.
Ранее «Белпресса» писала, что Василий Голиков стоял у истоков детско-юношеского футбола в Белгородской области. В футбол Голиков начал играть в уличной команде «Искра», до армии играл в городских любительских командах. После был в составе «Строителя».
С 1977 года Голиков являлся тренером в группе подготовки молодых футболистов при команде «Салют». В 1997-98 гг. был директором и тренером-преподавателем в спортивной школе № 6.