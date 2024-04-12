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В Белгороде скончался бывший тренер «Салюта» Василий Голиков

Стало известно о смерти брата экс-мэра Белгорода, бывшего тренера «Салюта» Голикова

12 апреля 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде скончался бывший тренер «Салюта» Василий Голиков

Об этом сообщает Федерация футбола Белгородской области. Прощание с Василием Голиковым пройдёт 13 апреля в Смоленском соборе Белгорода.

Скончался бывший главный тренер ФК «Салют» и директор спортивной школы № 6 Белгорода Василий Голиков. Прощание с ним состоится 13 апреля в 12:00 в Смоленском соборе.

Василий Голиков — родной брат экс-мэра Белгорода Георгия Голикова.

Ранее «Белпресса» писала, что Василий Голиков стоял у истоков детско-юношеского футбола в Белгородской области. В футбол Голиков начал играть в уличной команде «Искра», до армии играл в городских любительских командах. После был в составе «Строителя».

С 1977 года Голиков являлся тренером в группе подготовки молодых футболистов при команде «Салют». В 1997-98 гг. был директором и тренером-преподавателем в спортивной школе № 6.

Василий ГоликовВасилий Голиков
Василий Голиков
Фото: Федерация футбола Белгородской области
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#Алина Харина#Общество#Салют#Новости Белгорода#Тренер#Белгород
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