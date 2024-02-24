Скончался экс-депутат горсовета Белгорода Розенталь

Олег Розенталь родился 27 июня 1953 года в Брянской области. Среднюю школу он окончил в Гомеле, там же начал трудовой путь на местном заводе измерительных приборов. В разное время работа слесарем, монтажником, бурильщиком нефтяных скважин в Западной Сибири.