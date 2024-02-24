Скончался экс-депутат горсовета Белгорода Розенталь

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
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Updated Сегодня, 10:37
Умер бывший депутат горсовета Белгорода Олег Розенталь. Ему было 70 лет. О смерти Розенталя сообщили 21 февраля.
Олег Розенталь являлся депутатом нескольких созывов. В общей сложности он был членом горсовета с 2000 по 2018 гг. Розенталь возглавлял постоянную комиссию по предпринимательству и развитию трудовых ресурсов. Его предприятие ООО «Спутник» ранее заносили на городскую Доску почёта.
Олег Розенталь родился 27 июня 1953 года в Брянской области. Среднюю школу он окончил в Гомеле, там же начал трудовой путь на местном заводе измерительных приборов. В разное время работа слесарем, монтажником, бурильщиком нефтяных скважин в Западной Сибири.