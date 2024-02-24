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Скончался экс-депутат горсовета Белгорода Розенталь

Скончался экс-депутат горсовета Белгорода Розенталь

24 февраля 2024, 10:34
Фото: 1MI
Олег Розенталь был депутатом нескольких созывов, возглавлял комиссию по предпринимательству и развитию трудовых ресурсов. Он скончался в возрасте 70 лет. О смерти экс-депутата сообщают «Белновости».

Умер бывший депутат горсовета Белгорода Олег Розенталь. Ему было 70 лет. О смерти Розенталя сообщили 21 февраля.

Олег Розенталь являлся депутатом нескольких созывов. В общей сложности он был членом горсовета с 2000 по 2018 гг. Розенталь возглавлял постоянную комиссию по предпринимательству и развитию трудовых ресурсов. Его предприятие ООО «Спутник» ранее заносили на городскую Доску почёта.

Олег Розенталь родился 27 июня 1953 года в Брянской области. Среднюю школу он окончил в Гомеле, там же начал трудовой путь на местном заводе измерительных приборов. В разное время работа слесарем, монтажником, бурильщиком нефтяных скважин в Западной Сибири.

Олег РозентальОлег Розенталь
Олег Розенталь
Фото: архив «БелНовости»/belnovosti.ru
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#Общество#Белгородская область#Смерть#Депутат#Горсовет#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Олег Розенталь
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