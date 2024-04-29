Умер бывший главный тренер белгородского «Салюта» и сборной Украины Фоменко

Михаил Фоменко стал главным тренером белгородских футболистов в ноябре 2010 года. Контракт с ним подписали на пять лет. Однако уже в марте 2011 года стало известно, что Фоменко покидает белгородский клуб. Причиной тогда называли семейную трагедию: у экс-тренера умерла дочь.