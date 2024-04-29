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Published Сегодня, 12:37

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Умер бывший главный тренер белгородского «Салюта» и сборной Украины Фоменко

Умер бывший главный тренер белгородского «Салюта» и сборной Украины Фоменко

29 апреля 2024, 12:37
Фото: 1MI
Фоменко стал главным тренером «Салюта» в 2010 году, но уже в следующем году оставил должность. Скончался он на 76-м году жизни, сообщает РБК.
Сюжет
Футбол

Стало известно о смерти Михаила Фоменко — бывшего главного тренера белгородского «Салюта». Сообщается, что он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Фоменко было 75 лет.

Михаил Фоменко стал главным тренером белгородских футболистов в ноябре 2010 года. Контракт с ним подписали на пять лет. Однако уже в марте 2011 года стало известно, что Фоменко покидает белгородский клуб. Причиной тогда называли семейную трагедию: у экс-тренера умерла дочь.

Фоменко как игрок выступал за «Спартак» из Сум, луганскую «Зарю» и киевское «Динамо». Как тренер в разное время работал с различными украинскими клубами, а также руководил сборной Гвинеи. С декабря 2012 года по июнь 2016 года возглавлял сборную Украины.

Ранее стало известно о смерти другого бывшего тренера белгородского «Салюта» — Василия Голикова.

Стало известно о смерти брата экс-мэра Белгорода, бывшего тренера «Салюта» Голикова
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