Умер бывший главный тренер белгородского «Салюта» и сборной Украины Фоменко

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Стало известно о смерти Михаила Фоменко — бывшего главного тренера белгородского «Салюта». Сообщается, что он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Фоменко было 75 лет.
Михаил Фоменко стал главным тренером белгородских футболистов в ноябре 2010 года. Контракт с ним подписали на пять лет. Однако уже в марте 2011 года стало известно, что Фоменко покидает белгородский клуб. Причиной тогда называли семейную трагедию: у экс-тренера умерла дочь.
Фоменко как игрок выступал за «Спартак» из Сум, луганскую «Зарю» и киевское «Динамо». Как тренер в разное время работал с различными украинскими клубами, а также руководил сборной Гвинеи. С декабря 2012 года по июнь 2016 года возглавлял сборную Украины.
Ранее стало известно о смерти другого бывшего тренера белгородского «Салюта» — Василия Голикова.