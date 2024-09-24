Белгородцы стали чаще оформлять загранпаспорта с 10-летнием сроком действия

Posted 24 сентября, 07:09
Published 24 сентября, 07:09
Modified 24 сентября, 07:11
Updated 24 сентября, 07:11
В МВД России сообщили о том, что в период с января по июль 2024 года количество оформленных биометрических заграничных паспортов увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
При этом наблюдается снижение числа выданных загранпаспортов с пятилетним сроком действия на 19,8%. С другой стороны, количество паспортов с 10-летним сроком действия возросло на 96%.
Журналисты Бел.Ру выяснили, что с января по июль 2024 года в Белгородской области оформили биометрические загранпаспорта с 10-летним сроком действия 14 698 человек. А за аналогичный период прошлого года — 8063. При этом за весь прошлый год число оформленных загранпаспортов сроком на 10 лет составило 17 283.
Что касается загранпаспортов с пятилетним сроком действия, с января по июль 2024 года их оформили 4566 жителей области. За аналогичный период прошлого года — 9158. Всего за прошлый год белгородцам выдали 12 212 загранпаспортов со сроком действия пять лет.