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Posted 24 сентября, 07:09

Published 24 сентября, 07:09

Modified 24 сентября, 07:11

Updated 24 сентября, 07:11

Белгородцы стали чаще оформлять загранпаспорта с 10-летнием сроком действия

Белгородцы стали чаще оформлять загранпаспорта с 10-летнием сроком действия

24 сентября 2024, 07:09
Фото: 1MI
Сюжет
Эксклюзив
В МВД России отчитались о двукратном росте числа оформленных биометрических заграничных паспортов за январь–июль 2024 года по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, сообщает «Интерфакс». Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько загранпаспортов получили белгородцы.

В МВД России сообщили о том, что в период с января по июль 2024 года количество оформленных биометрических заграничных паспортов увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

При этом наблюдается снижение числа выданных загранпаспортов с пятилетним сроком действия на 19,8%. С другой стороны, количество паспортов с 10-летним сроком действия возросло на 96%.

Журналисты Бел.Ру выяснили, что с января по июль 2024 года в Белгородской области оформили биометрические загранпаспорта с 10-летним сроком действия 14 698 человек. А за аналогичный период прошлого года — 8063. При этом за весь прошлый год число оформленных загранпаспортов сроком на 10 лет составило 17 283.

Что касается загранпаспортов с пятилетним сроком действия, с января по июль 2024 года их оформили 4566 жителей области. За аналогичный период прошлого года — 9158. Всего за прошлый год белгородцам выдали 12 212 загранпаспортов со сроком действия пять лет.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мвд#Эксклюзив#Документы#Белгород#Загранпаспорты
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