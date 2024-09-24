Белгородцы стали чаще оформлять загранпаспорта с 10-летнием сроком действия

Журналисты Бел.Ру выяснили, что с января по июль 2024 года в Белгородской области оформили биометрические загранпаспорта с 10-летним сроком действия 14 698 человек. А за аналогичный период прошлого года — 8063. При этом за весь прошлый год число оформленных загранпаспортов сроком на 10 лет составило 17 283.