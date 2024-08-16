Подписи ставят кровью, требуют от государства 36 млн рублей — что за люди?

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В июле в официальной группе «ВКонтакте» посёлка Северный Белгородской области начали появляться видео о группе граждан, которые не оплачивают коммунальные услуги, налоги и другие обязательные платежи. Общая задолженность по оплатам ЖКХ таких семей уже больше 1 млн рублей, утверждают в публикациях.
Считают себя они «гражданами СССР»*, поэтому и думают, что платить им не надо. В посёлке Северный две такие семьи.
«Да пусть они кем хотят себя считают, но дело в том, что в советское время „граждане СССР“ тоже платили за свет, за газ и за прочие коммунальные услуги. Также в обязательном порядке советские граждане платили налоги, профсоюзные, комсомольские и прочие партийные сборы», — комментирует одну из публикаций в группе «Городское поселение „Посёлок Северный“» жительница.
Как рассказывают на видео, «граждане СССР» попытались самостоятельно подключить отключённую из-за долгов электроэнергию. Журналисты Бел.Ру связались с поставщиком электроэнергии в Белгородской области АО «Белгородэнергосбыт», чтобы узнать о ситуации подробнее.
Как рассказали в Белгородэнергосбыте, с начала 2024 года к ним с требованием освободить от уплаты электроэнергии обратилось более 50 «граждан СССР». Обращения поступают со всех населённых пунктов региона, но особенно активно из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Корочи, Чернянки, Яковлевского и Белгородского районов.
«В начале июля в Белгородэнергосбыт поступило письмо от „женщины Светланы“, которая находится „в правовом поле Союза Советских Социалистических Республик и зарегистрирована на континентальном шельфе в Старом Осколе“. Условия договора соблюдает по „чести и совести“, оплачивает платежи каждый месяц, но платёж устанавливает самостоятельно в размере 10 или 12 рублей», — рассказали в сбытовой компании.
В Северном «гражданин СССР» последний раз самостоятельно оплачивал электричество в ноябре 2020 года, а на июль 2024 года задолженность только по этому ресурсу составляет больше 130 тысяч рублей, пени — более 14 тысяч.
Белгородэнергосбыт неоднократно обращался в суд для взыскания долга. За три периода неуплаты суд встал на сторону компании, долг за ещё один временной промежуток находится на стадии рассмотрения. Электроэнергию этому потребителю отключили, но в июле 2024 года в ходе проверки выявили, что он самостоятельно незаконно подключился к сетям.
Жителю посёлка повторно отключили ресурс. За такое подключение «гражданин СССР» может быть оштрафован на сумму от 15 до 30 тысяч рублей.
Напомним, что в 2023 году в одном из домов города Шебекино прогремел взрыв, который устроил потребитель, позиционирующий себя как «гражданин СССР», во время обыска. Пока полицейские осматривали дом подозреваемого в уголовном преступлении, владелец жилья открыл вентиль газового баллона, а когда газ заполнил помещение, чиркнул спичкой. Из-за взрыва пострадало семь человек.
«Газпром межрегионгаз Белгород» отмечает, что в отношении должников всегда применяются одинаковые меры, кем бы они себя ни позиционировали. От взыскания задолженности в судебном порядке до ограничения поставки газа.
В Белгородской области с начала 2024 в суды направлены документы для взыскания задолженностей на сумму более 365,6 тысячи рублей. Шести потребителям отключили подачу газа, а у одного из таких абонентов приставы удержали более 74,9 тысячи рублей долга.
Глава сельского поселения Олег Каширин рассказал, что жители посёлка — «граждане СССР» самостоятельно подключали себе электроэнергию неоднократно. Пользуются они тем, что в выходные отключить им свет нельзя, потому что собрать специальную комиссию поставщик электричества не может.
Они в тёмное время суток подключают свет, обычно во второй половине четверга или пятницы, и все выходные спокойно расходуют ресурс, ничего не платя, а в начале рабочей недели свет им отключают.
Глава поселения Северный также рассказывал, что как-то эта же семья подала на него в суд из-за раскрытия персональных данных. Газовики подали очередной иск на взыскание долга и у администрации запросили справку о семье. По запросу суда её предоставить обязаны, но семье «граждан СССР» это не понравилось. Суд встал на сторону администрации.
На имя губернатора они пишут от лица одного из членов семьи с инвалидностью, а на имя главы поселения — как «граждане СССР». Бабушка в этой семье даже выходила в пикет с просьбой подключить электричество и газ, но не уточнила, что отключили ресурсы у них из-за долга.
В обращениях к администрации и другим органам они просят аннулировать российские паспорта, выдать им по 36 млн рублей, а подписывают бумаги они кровью.
Всё это незаконно. Гражданином какой бы несуществующей страны вы себя ни мнили, налоги платить нужно, оплачивать услуги ЖКХ — тоже. А за самовольное подключение любому «гражданину» положен штраф, а то и более серьёзное наказание. Хорошо, если это не приведёт к ЧП и не пострадают люди.
Кто считает себя «гражданами СССР»? Чаще всего те, кто занимается манипуляцией, считая, что, назвав себя кем-то, можно не оплачивать долги. Но это не поможет, а закончиться может «тюрьмой СССР».
* — В августе 2022 года Минюст включил «Граждан СССР» в реестр экстремистских организаций. Ранее туда же попал ещё целый ряд подобных объединений. Их деятельность на территории России запрещена.