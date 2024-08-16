Подписи ставят кровью, требуют от государства 36 млн рублей — что за люди?

Всё это незаконно. Гражданином какой бы несуществующей страны вы себя ни мнили, налоги платить нужно, оплачивать услуги ЖКХ — тоже. А за самовольное подключение любому «гражданину» положен штраф, а то и более серьёзное наказание. Хорошо, если это не приведёт к ЧП и не пострадают люди.