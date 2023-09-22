Некрокоммунисты: почему некоторые белгородцы не верят в развал СССР и чем это опасно

Основная идея членов «Движения граждан СССР»* — вера в то, что Советский Союз не разваливался, а РФ и её законов не существует. По большей части «красные партизаны» ведут себя скромно. Так, в Белгороде на собрание восстановителей СССР в 2021 году пришли всего лишь три человека. На группу тихо беседующих пенсионеров, похоже, никто, кроме журналистов, тогда внимания и не обратил.