Некрокоммунисты: почему некоторые белгородцы не верят в развал СССР и чем это опасно

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Основная идея членов «Движения граждан СССР»* — вера в то, что Советский Союз не разваливался, а РФ и её законов не существует. По большей части «красные партизаны» ведут себя скромно. Так, в Белгороде на собрание восстановителей СССР в 2021 году пришли всего лишь три человека. На группу тихо беседующих пенсионеров, похоже, никто, кроме журналистов, тогда внимания и не обратил.
Некоторые «товарищи» действуют куда активнее. Например, отказываются платить за электричество. Аргумент — железный, что твой занавес: это жизненно необходимый ресурс, ограничивать который нельзя. Методички с аналогичными по уровню бредовости доводами рассылают в социальных сетях и группах. Есть похожее сообщество и в Белгородской области: насчитывает оно скромных 74 подписчика.
Последний раз «граждане СССР» бунтовали таким образом зимой этого года. Более 130 человек отправили в территориальные органы прокуратуры и полиции написанные как под копирку обращения с требованием освободить их от оплаты электроэнергии.
Забывая тот факт, что СССР было государством атеистическим, «божественные сущности, воплощенные в телах человеческих женского и мужского чина» и прочие «сыновья и дочери Неба, потомки русов, царей и вольных хлебопашцев» заявляли следующее:
Я не хочу производить оплату электроэнергии, которая должна предоставляться на бесплатной основе, поскольку является жизненно необходимым ресурсом для человека, а её хотят отключить.
И всё тут — баста. Электрики в таких случаях лишь разводят руками, после чего отключают особо злостных неплательщиков от сети.
Те такому повороту обычно не рады. Начинаются скандалы, угрозы, съёмки на телефон с требованием «соблюдать мои права». Однажды даже на сотрудников Россети-Центр набросились с оружием.
22 сентября в Шебекино прозвучал взрыв: пострадали пять человек. И в этот раз ВСУ были совсем ни при чём: как стало известно журналистам, это местный житель по имени Михаил впустил к себе домой сотрудников полиции. Следом за этим и произошёл взрыв баллона с газом.
Михаил вот уже много лет подряд ведёт «войну» с полицейскими и энергетиками. Всех их мужчина отказывается пускать к себе на участок: сотрудникам Росгвардии Михаил хамит, а энергетиков и вовсе грозится «расстрелять по законам военного времени». Для него они — «диверсанты» и «ЧОПовцы», а сам он — гражданин СССР, давший «военную присягу».
За электричество «гражданин» тоже, видимо, не платил. Похоже, теперь органы будут работать с ним гораздо плотнее. Тем более, что опыт работы с «товарищами» у силовиков уже имеется. Если здоровье Михаила после такого ЧП позволит.
Новая история СССР началась в 2010 году. В те сытые годы дантист с многолетним стажем из Душанбе Сергей Тараскин решил открыть свою зубную клинику в Москве. Нашёл инвесторов, вложил в дело несколько миллионов, но в 2008 году случился мировой кризис. Инвесторы отозвали средства, а Тараскина из арендованного помещения попросили на выход — начались суды.
Тараскин со всей дантистской прытью погрузился в документы. И пришёл к внезапному открытию: Российской Федерации-то оказывается не существует, а Советский Союз продолжает функционировать по сей день — оккупированный нынешним правительством.
Обо всём этом Тараскин незамедлительно поспешил сообщить юристам прямо во время заседания суда. Те совершенно справедливо сочли дантиста невменяемым. Что не помешало Тараскину заняться возрождением СССР.
Сперва оно происходило на бумаге. Были «подняты из пепла» КГБ, СМЕРШ и даже партизанские отряды. Постепенно движение начало пополняться единомышленниками: вместе с самопровозглашённым «богом-императором» Тараскиным у руля красной баржи встали такие видные пролетарии, как «Кетцалькоаль» Сергей Торгунаков, «глава Свердловской области РСФСР» Андрей Злоказов и представитель «бога-императора» в Калининградской области Александр Долбаненко.
Сперва на «некрокоммунистов», как их прозвали в прессе, внимания особо не обращали. Кипучая же деятельность продолжала набирать обороты, пока в один момент терпение властей не лопнуло: год назад Зеленоградский районный суд Москвы назначил Тараскину наказание в виде восьми лет колонии общего режима, признав его виновным в создании экстремистской организации.
Но последователи «бога-императора» успели наследить во многих регионах страны. В Екатеринбурге и Осетии предприимчивые «граждане» продавали наивным пенсионерам «паспорта СССР» — грошовые бумажки, завладеть которыми, тем не менее, хотели многие.
В Республике Коми начальник «службы безопасности» региональной организации «СССР» в Коми и «Председателем КГБ Коми АССР» Александр Тюрнин призывал к убийствам. Теперь — сидит в тюрьме.
В период ковида «граждане СССР» всячески саботировали вакцинацию. Занимался этим, к слову, и шебекинец Михаил: мужчина был уверен, что после прививки его отправят в «концлагерь». Из-за отказа носить маску мужчину уволили, после чего он стал питаться «одной гречкой».
Сейчас лидеры запрещённой организации в основном отбывают сроки в местах не столь отдалённых. Будем надеяться, что опасные для окружающих выходки их оставшихся последователей со временем прекратятся.
*В августе 2022 года Минюст включил «Граждан СССР» в реестр экстремистских организаций. Ранее туда же попал ещё целый ряд подобных объединений.