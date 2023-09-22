Число пострадавших при взрыве в белгородском Шебекино увеличилось до семи

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Стало известно точное количество пострадавших при взрыве в доме в Шебекино. По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, их семеро.
Три человека остаются в областной больнице в Белгороде. Причём двое пациентов в реанимации, один из них — в крайне тяжёлом состоянии. Третий пациент стабилен, он находится в отделении.
Четверым пострадавших госпитализация не потребовалась. После оказания медпомощи их отпустили долечиваться домой.
Взрыв произошёл утром 22 сентября. К 63-летнему шебекинцу пришли с обыском полицейские. Горожанин открыл вентиль газового баллона и поджёг газ. Дом разрушен — под завалами оказался его хозяин.