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Число пострадавших при взрыве в белгородском Шебекино увеличилось до семи

Число пострадавших при взрыве в белгородском Шебекино увеличилось до семи

22 сентября 2023, 14:40
Фото: 1MI
Четверым госпитализация не потребовалась — их отпустили долечиваться домой. Трое находятся в больнице, причём один из них — в крайне тяжёлом состоянии, рассказал глава областного минздрава Андрей Иконников.
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Взрыв

Стало известно точное количество пострадавших при взрыве в доме в Шебекино. По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, их семеро.

Три человека остаются в областной больнице в Белгороде. Причём двое пациентов в реанимации, один из них — в крайне тяжёлом состоянии. Третий пациент стабилен, он находится в отделении.

Четверым пострадавших госпитализация не потребовалась. После оказания медпомощи их отпустили долечиваться домой.

Взрыв произошёл утром 22 сентября. К 63-летнему шебекинцу пришли с обыском полицейские. Горожанин открыл вентиль газового баллона и поджёг газ. Дом разрушен — под завалами оказался его хозяин.

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