Закон един для всех!

— После новогодних праздников я произвел ограничение энергоснабжения в квартире на проспекте Славы по причине задолженности. Хозяйка моментально появилась на лестничной площадке, как только погас свет, и стала снимать меня на камеру телефона. Я составил акт, который она позднее прислала перечеркнутым в письме по адресу центрального офиса Белгородэнергосбыта. Параллельно должница пожаловалась в полицию на то, что работы по ограничению энергоснабжения ведут неизвестные лица, хотя я показывал ей свое удостоверение. Полиция действительно вскоре приедет к «гражданке СССР». Но для того, чтобы зафиксировать нарушение и составить акт по статье 7.19 КоАП РФ. Вряд ли молодая женщина, называющая себя «гражданкой СССР», не знала, что срывать пломбы и скручивать провода нельзя — за самовольное подключение к электросети полагается штраф от 15 000 до 30 000 рублей.