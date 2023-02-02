Закон един для всех!

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В Белгородской области активизировались «Граждане СССР» — члены организации, которую суд признал запрещенной. Они отрицают действующее законодательство страны и отказываются оплачивать коммунальные услуги.
Представьте покупателя, который заявляет продавцу: «Хлеб для меня — жизненно важный продукт питания. Но платить за него я не хочу. Поэтому буду брать его у вас бесплатно». Абсурдно? Не то слово! Электроэнергия — такой же товар, как и хлеб. За нее тоже нужно платить. Причем своевременно, чтобы не лишиться блага, без которого все изобретения человечества — просто груда металла.
К сожалению, эту прописную истину понимают не все. Или делают вид, что не понимают.
С начала 2022 года 18 потребителей Белгородэнергосбыта из областного центра и Белгородского района, 30 жителей Старооскольского городского округа и до десяти человек из других районов области обратились к гарантирующему поставщику электроэнергии, в территориальные органы прокуратуры и полиции с требованием освободить их от оплаты электроэнергии.
Более 130 обращений написаны, как под копирку. Вряд ли у жителя корочанского села Бехтеевки и клиентки, проживающей в многоэтажном доме на центральной улице Белгорода, синхронно возникла мысль именовать себя «божественными сущностями, воплощенными в телах человеческих женского и мужского чина», если бы не желание избавиться от докучливой необходимости оплачивать потребленную электроэнергию. Вот как об этом «сыновья и дочери Неба, потомки русов, царей и вольных хлебопашцев» прямым текстом пишут в прокуратуру: «Я не хочу производить оплату электроэнергии, которая должна предоставляться на бесплатной основе, поскольку является жизненно необходимым ресурсом для человека, а ее хотят отключить».
Нелогичность такого заявления наверняка понятна если не самим потребителям, то уж точно — руководителям запрещенной судом на территории РФ организации. Поэтому в обращениях так много невыполнимых требований: от «предоставить документы о передаче узлов производства электроэнергии и моего земельного участка в селе Афанасово с баланса СССР на баланс РФ» до просьбы «документально подтвердить, не уходят ли деньги, полученные от потребителей электроэнергии, за границу на поддержку терроризма?» А также шитых белыми нитками уловок: «Оплатил долг в размере 80 рублей согласно коду 643, который эквивалентен 8 000 рублей согласно коду 810».
Как бы ни изворачивались «граждане СССР», они должны уяснить для себя следующее.
Гарантирующий поставщик электроэнергии действует исключительно в рамках законов Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354) и постановлений контролирующих органов. Поэтому в отношении должников, кем бы они ни были, применяется единый арсенал мер: от начисления пени до отключения электроэнергии и направления материалов для взыскания задолженности в судебном порядке.
В Белгороде и Белгородском районе в прошлом году в судебные органы переданы документы для взыскания с «граждан СССР» более 133 тысяч рублей. В отношении 6 потребителей введено ограничение режима потребления электрической энергии. В Старооскольском городском округе без электроэнергии остались 8 неплательщиков, в суд для принудительного взыскания средств переданы 17 заявлений. Так, по решению суда у одного из ярых сторонников «бесплатной электроэнергии» судебные приставы удержали более 140 тысяч рублей.
В последнее время контролеры и электромонтеры Белгородэнергосбыта нередко наносят визиты «гражданам СССР» в сопровождении службы безопасности или представителей полиции. Бывает, что должники физически мешают электромонтерам отключать свет, что опасно при работе в электроустановках, но чаще причиной совместных выездов становятся совершенные «гражданами СССР» административные правонарушения.
Снимок электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Белгородского отделения Сергей Кайсин сделал 26 января в областном центре на площадке дома, где проживает «гражданка СССР» Юлия Д. :
— После новогодних праздников я произвел ограничение энергоснабжения в квартире на проспекте Славы по причине задолженности. Хозяйка моментально появилась на лестничной площадке, как только погас свет, и стала снимать меня на камеру телефона. Я составил акт, который она позднее прислала перечеркнутым в письме по адресу центрального офиса Белгородэнергосбыта. Параллельно должница пожаловалась в полицию на то, что работы по ограничению энергоснабжения ведут неизвестные лица, хотя я показывал ей свое удостоверение. Полиция действительно вскоре приедет к «гражданке СССР». Но для того, чтобы зафиксировать нарушение и составить акт по статье 7.19 КоАП РФ. Вряд ли молодая женщина, называющая себя «гражданкой СССР», не знала, что срывать пломбы и скручивать провода нельзя — за самовольное подключение к электросети полагается штраф от 15 000 до 30 000 рублей.
Белгородэнергосбыт призывает всех своих клиентов не поддаваться на популистские лозунги членов запрещенной судом на территории РФ организации, добросовестно выполнять свои договорные обязательства и своевременно оплачивать электроэнергию, не доводя положение до применения крайних мер воздействия.
В сложной жизненной ситуации бытовые абоненты могут заключить соглашение с Белгородэнергосбытом о поэтапном погашении задолженности с обязательной оплатой текущих начислений.
Задолженность совсем необязательно погашать в кассе компании. К услугам потребителей на сайте белгородэнергосбыт.рф — дистанционные сервисы для передачи показаний счетчиков, оплаты электроэнергии и других коммунальных услуг. Кроме того, можно скачать на смартфон мобильное приложение BelPay. Загрузите его в App Store или в Google Play, и цифровой офис с теми же функциями будет всегда у вас под рукой!
АО «Белгородэнергосбыт»
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