Белгородка помогла адвокату незаконно продать жильё его бывшей жены и попала под суд

Адвокат в Белгороде украл паспорт бывшей жены и продал её квартиру

В столице региона на крупном мошенничестве и краже паспорта попался местный адвокат. Мужчина вместе со знакомой провернул схему с продажей квартиры его экс-супруги. Расследование по делу уже завершено, сообщают в региональном следкоме.