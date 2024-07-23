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Следком

Белгородка помогла адвокату незаконно продать жильё его бывшей жены и попала под суд

23 июля 2024, 06:41
Фото: 1MI
Следком

Адвокат в Белгороде украл паспорт бывшей жены и продал её квартиру

В столице региона на крупном мошенничестве и краже паспорта попался местный адвокат. Мужчина вместе со знакомой провернул схему с продажей квартиры его экс-супруги. Расследование по делу уже завершено, сообщают в региональном следкоме.

По данным следствия, белгородец испытывал финансовые трудности и решил продать квартиру, которая принадлежала его бывшей супруге. Для этого он украл её паспорт.

Затем адвокат договорился со знакомой, чтобы та притворилась его женой при оформлении сделки. Женщина согласилась — представлялась собственницей и подписывала документы.

В результате законная хозяйка лишилась своей квартиры и понесла ущерб на сумму более 8 млн рублей. Женщина подала иск о взыскании этой суммы.

Следственный комитет РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела против адвоката и его знакомой. Их обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, которое привело к лишению жилья (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кроме того, адвокату предъявлено обвинение в похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ), а его соучастнице — в подделке официального документа с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением теперь направят в суд для рассмотрения по существу.

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#Татьяна Вознюк#Происшествия#Мошенничество#Уголовное дело#Следственный комитет#Новости Белгорода#Белгород#Адвокат
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