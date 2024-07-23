Белгородка помогла адвокату незаконно продать жильё его бывшей жены и попала под суд

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
По данным следствия, белгородец испытывал финансовые трудности и решил продать квартиру, которая принадлежала его бывшей супруге. Для этого он украл её паспорт.
Затем адвокат договорился со знакомой, чтобы та притворилась его женой при оформлении сделки. Женщина согласилась — представлялась собственницей и подписывала документы.
В результате законная хозяйка лишилась своей квартиры и понесла ущерб на сумму более 8 млн рублей. Женщина подала иск о взыскании этой суммы.
Следственный комитет РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела против адвоката и его знакомой. Их обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, которое привело к лишению жилья (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Кроме того, адвокату предъявлено обвинение в похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ), а его соучастнице — в подделке официального документа с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК РФ).
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением теперь направят в суд для рассмотрения по существу.