Белгородцы разбирают даты для свадеб на следующий год: принято свыше 300 заявлений

Posted 24 сентября, 12:33
Published 24 сентября, 12:33
Modified 24 сентября, 12:33
Updated 24 сентября, 12:33
Сегодня, 24 сентября 2024 года, должны зарегистрировать 36 новых семейных пар. Наибольшее количество браков заключат в Старом Осколе — восемь. По пять регистраций прошло в Белгороде, Белгородском районе и в администрации посёлка Разумное.
Интересно, что ровно через месяц, 24 октября, брак зарегистрирует больше пар — 41. А в следующем году мужем и женой станут уже 384 молодые пары — они уже подали заявления в ЗАГС.
В зеркальную дату месячной давности — 24.08.2024 — брак в Белгородской области заключили 206 пар. В Белгороде в тот день семью создали 40 пар.