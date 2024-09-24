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Posted 24 сентября, 12:33

Published 24 сентября, 12:33

Modified 24 сентября, 12:33

Updated 24 сентября, 12:33

Белгородцы часто выбирают для церемоний зеркальные даты

Белгородцы разбирают даты для свадеб на следующий год: принято свыше 300 заявлений

24 сентября 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы часто выбирают для церемоний зеркальные даты

36 пар поженились в красивую дату в Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
Более 30 молодых пар решили заключить брак 24 сентября 2024 года. Большая часть из свадеб состоялась в Старооскольском округе, рассказала руководитель областного ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

Сегодня, 24 сентября 2024 года, должны зарегистрировать 36 новых семейных пар. Наибольшее количество браков заключат в Старом Осколе — восемь. По пять регистраций прошло в Белгороде, Белгородском районе и в администрации посёлка Разумное.

Интересно, что ровно через месяц, 24 октября, брак зарегистрирует больше пар — 41. А в следующем году мужем и женой станут уже 384 молодые пары — они уже подали заявления в ЗАГС.

В зеркальную дату месячной давности — 24.08.2024 — брак в Белгородской области заключили 206 пар. В Белгороде в тот день семью создали 40 пар.

Более 200 пар заключат брак в зеркальную дату в Белгородской области
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