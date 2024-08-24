Более 200 пар заключат брак в зеркальную дату в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В Белгородской области 206 пар решили связать себя узами брака в символическую дату — 24.08.2024. Наибольшее число свадеб будет зарегистрировано в Белгороде, где свои союзы оформят 40 пар.
В Старооскольском округе планируют пожениться 39 пар, в Белгородском районе — 29 (из которых 17 выбрали Дубовское сельское поселение). Также запланировано 14 свадеб в Губкинском округе, по 12 — в Валуйском и Яковлевском округах, и 10 — в Корочанском районе.
В правительстве отметили, что в дни с «красивыми» датами традиционно наблюдается больший интерес к заключению браков, чем в обычные дни.
Напомним, ранее начальник управления ЗАГС по Белгородской области Татьяна Слюсаренко сообщила, что сейчас в регионе нет запрета на проведение торжественной регистрации брака. Количество гостей зависит от вместимости места проведения церемонии, а в приграничных районах области — и от оперативной обстановки.