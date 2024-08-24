bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Более 200 пар заключат брак в зеркальную дату в Белгородской области

Более 200 пар заключат брак в зеркальную дату в Белгородской области

24 августа 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщили в региональном правительстве. Власти напомнили, что на красивые даты традиционно приходится больше свадеб, чем в обычные дни.

В Белгородской области 206 пар решили связать себя узами брака в символическую дату — 24.08.2024. Наибольшее число свадеб будет зарегистрировано в Белгороде, где свои союзы оформят 40 пар.

В Старооскольском округе планируют пожениться 39 пар, в Белгородском районе — 29 (из которых 17 выбрали Дубовское сельское поселение). Также запланировано 14 свадеб в Губкинском округе, по 12 — в Валуйском и Яковлевском округах, и 10 — в Корочанском районе.

В правительстве отметили, что в дни с «красивыми» датами традиционно наблюдается больший интерес к заключению браков, чем в обычные дни.

Напомним, ранее начальник управления ЗАГС по Белгородской области Татьяна Слюсаренко сообщила, что сейчас в регионе нет запрета на проведение торжественной регистрации брака. Количество гостей зависит от вместимости места проведения церемонии, а в приграничных районах области — и от оперативной обстановки.

Запрещены ли пышные свадьбы в Белгородской области на фоне режима КТО?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Незабываемая» свадьба: молодожёны прервали фотосессию из-за обстрела БелгородаГостям свадьбы пришлось добираться домой пешком из-за пьяного водителяПочти 100 белгородских пар решили сыграть свадьбы 24 июля 2024 года
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Регистрация брака#Свадьба#Белгород#Торжественная церемония
Подпишитесь
Да будет вода! Жителям Старого Оскола вернули воду
Сегодня, 09:03
На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии
Вчера, 06:35
Выплаты, форма, безопасность: как начнётся новый учебный год в Белгороде?
Вчера, 15:02
Обращение Гладкова к Путину и отсутствие воды в Старом Осколе: как прошла неделя
Сегодня, 05:00
Мужчина получил ожог после атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 06:11
Вячеслав Гладков с Маратом Хуснуллиным осмотрели повреждённые дома в Шебекино
Сегодня, 07:44