Более 200 пар заключат брак в зеркальную дату в Белгородской области

В Старооскольском округе планируют пожениться 39 пар, в Белгородском районе — 29 (из которых 17 выбрали Дубовское сельское поселение). Также запланировано 14 свадеб в Губкинском округе, по 12 — в Валуйском и Яковлевском округах, и 10 — в Корочанском районе.