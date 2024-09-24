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Posted 24 сентября, 12:05

Published 24 сентября, 12:05

Modified 24 сентября, 12:05

Updated 24 сентября, 12:05

Белгородка участвует в ТВ-шоу «Классная тема»

Белгородка может стать лучшим преподавателем в телешоу «Классная тема»

24 сентября 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
Белгородка участвует в ТВ-шоу «Классная тема»
Сюжет
Новости Белгорода
Белгородка вышла в полуфинал телешоу «Классная тема». Теперь все желающие могут помочь девушке пройти в финал: для этого нужно только проголосовать в бесплатном опросе в социальной сети «ВКонтакте».

Белгородка Ксения Островская работает учителем математики в гимназии № 22. Она уже прошла в полуфинал третьего сезона телешоу «Классная тема» на телеканале «Россия-1», поэтому сейчас борется за попадание в финал.

Проголосовать за лучших учителей могут все желающие: для этого в официальной группе устроили бесплатный опрос. Всего каждый из семи предметов представляют по пять педагогов, поэтому в каждом предмете выбрать нужно только одного. Педагоги представили свои видеоуроки по различным темам, чтобы голосующим было проще определиться с выбором.

Голосование продлится до 18:00 воскресенья, 29 сентября.

Все семь финалистов представят свои уроки в телешоу, после чего среди них выберут лучшего — он получит авторскую программу на федеральном телеканале.

Белгородская преподавательница математикиБелгородская преподавательница математики
Белгородская преподавательница математики. Фото: «Классная тема»
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