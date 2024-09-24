Белгородка может стать лучшим преподавателем в телешоу «Классная тема»

Posted 24 сентября, 12:05
Published 24 сентября, 12:05
Modified 24 сентября, 12:05
Updated 24 сентября, 12:05
Белгородка Ксения Островская работает учителем математики в гимназии № 22. Она уже прошла в полуфинал третьего сезона телешоу «Классная тема» на телеканале «Россия-1», поэтому сейчас борется за попадание в финал.
Проголосовать за лучших учителей могут все желающие: для этого в официальной группе устроили бесплатный опрос. Всего каждый из семи предметов представляют по пять педагогов, поэтому в каждом предмете выбрать нужно только одного. Педагоги представили свои видеоуроки по различным темам, чтобы голосующим было проще определиться с выбором.
Голосование продлится до 18:00 воскресенья, 29 сентября.
Все семь финалистов представят свои уроки в телешоу, после чего среди них выберут лучшего — он получит авторскую программу на федеральном телеканале.