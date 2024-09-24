Белгородка может стать лучшим преподавателем в телешоу «Классная тема»

Проголосовать за лучших учителей могут все желающие: для этого в официальной группе устроили бесплатный опрос. Всего каждый из семи предметов представляют по пять педагогов, поэтому в каждом предмете выбрать нужно только одного. Педагоги представили свои видеоуроки по различным темам, чтобы голосующим было проще определиться с выбором.