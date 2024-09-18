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Posted 18 сентября, 06:28

Published 18 сентября, 06:28

Modified 18 сентября, 06:30

Updated 18 сентября, 06:30

Белгородцы рассказали, что их детей довели до истерики

Педагога в Ленобласти, который довёл юных белгородцев до истерики из-за СВО, наказали

18 сентября 2024, 06:28
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы рассказали, что их детей довели до истерики

Ленинградский педагог обвинял юных белгородцев в неблагодарности за отдых

Сюжет
Новости Белгорода
Руководство ленинградской школы-интерната провело проверку в отношении одного из своих преподавателей. Ранее в соцсетях появилась жалоба, что он некорректно общался с юными белгородцами, проводя беседы на тему СВО, пишет «Открытый Белгород».

Ещё в августе белгородцы жаловались на педагога лагеря в Юкковской школе-интернате в Ленинградской области. Родители рассказали, что их детей довели до истерики разговорами о спецоперации и обвинили в неблагодарности за бесплатный отдых. По их словам, всё это сделал один и тот же педагог.

Позже в региональном министерстве образования отметили, что организовали проверку в отношении преподавателя. Оказалось, что тот и правда вёл себя некорректно.

Руководство школы применило к учителю меры дисциплинарного характера, а перед родителями извинились. Дети продолжают отдых в лагере на базе школы.

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