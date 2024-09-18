Педагога в Ленобласти, который довёл юных белгородцев до истерики из-за СВО, наказали

Posted 18 сентября, 06:28
Published 18 сентября, 06:28
Modified 18 сентября, 06:30
Updated 18 сентября, 06:30
Ещё в августе белгородцы жаловались на педагога лагеря в Юкковской школе-интернате в Ленинградской области. Родители рассказали, что их детей довели до истерики разговорами о спецоперации и обвинили в неблагодарности за бесплатный отдых. По их словам, всё это сделал один и тот же педагог.
Позже в региональном министерстве образования отметили, что организовали проверку в отношении преподавателя. Оказалось, что тот и правда вёл себя некорректно.
Руководство школы применило к учителю меры дисциплинарного характера, а перед родителями извинились. Дети продолжают отдых в лагере на базе школы.