Педагога в Ленобласти, который довёл юных белгородцев до истерики из-за СВО, наказали

Ещё в августе белгородцы жаловались на педагога лагеря в Юкковской школе-интернате в Ленинградской области. Родители рассказали, что их детей довели до истерики разговорами о спецоперации и обвинили в неблагодарности за бесплатный отдых. По их словам, всё это сделал один и тот же педагог.