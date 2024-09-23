За пропаганду идей чайлдфри будут штрафовать?

Posted 23 сентября, 09:48
Published 23 сентября, 09:48
Modified 23 сентября, 09:48
Updated 23 сентября, 09:48
В России активно обсуждается будущее движения чайлдфри — добровольного отказа от рождения детей. Эта идея неоднократно вызывала критику.
Сегодня, 23 сентября, стало известно, что правительство РФ концептуально поддержало законопроект, который устанавливает административное наказание за пропаганду чайлдфри.
Целью законопроекта является сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма их защиты. Правительство готово поддержать законопроект полностью, если будут учтены все замечания ко второму чтению.
Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что повышение рождаемости — один из приоритетов в работе власти страны. Он отметил, что «всё, что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть».
Но, комментируя предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о законодательном запрете этого движения, он уточнил, что у Кремля пока нет чёткой позиции по этому вопросу.
По словам Матвиенко, в настоящее время тема рассматривается экспертами в Министерстве юстиции. В июне, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил о ходе разработки законопроектов, направленных на предотвращение распространения идеологии чайлдфри.