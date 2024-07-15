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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Белгородцы высказали своё отношение к запрету движения чайлдфри

Белгородцы высказали своё отношение к запрету движения чайлдфри

15 июля 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney
Как белгородцы относятся к идеологии чайлдфри? Ответ на этот вопрос выяснили аналитики сервиса Superjob: для этого они опросили работающее население города и узнали их точку зрения. Результаты оказались неоднозначными.
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Дети

Ранее в Министерство юстиции с предложением запретить движение чайлдфри обратился член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев. Выяснилось, что каждый третий белгородец одобряет данный запрет — 34%. Некоторые оказались не согласны с таким ограничением — 32%.

Среди тех, кто поддержал решение о запрете пропаганды чайлдфри, у 39% опрошенных уже есть дети. Стоит также добавить, что мужчины чаще высказывали в поддержку запрета.

Напомним, что законопроект о запрете пропаганды движения чайлдфри среди несовершеннолетних внесли на рассмотрение несколько лет назад. Тогда с таким предложением согласился 41% россиян. Больше всего несогласных оказалось среди людей до 34-х лет — 51% в 2022 году и 54% в 2024 году.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Чайлдфри
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