Белгородцы высказали своё отношение к запрету движения чайлдфри

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Ранее в Министерство юстиции с предложением запретить движение чайлдфри обратился член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев. Выяснилось, что каждый третий белгородец одобряет данный запрет — 34%. Некоторые оказались не согласны с таким ограничением — 32%.
Среди тех, кто поддержал решение о запрете пропаганды чайлдфри, у 39% опрошенных уже есть дети. Стоит также добавить, что мужчины чаще высказывали в поддержку запрета.
Напомним, что законопроект о запрете пропаганды движения чайлдфри среди несовершеннолетних внесли на рассмотрение несколько лет назад. Тогда с таким предложением согласился 41% россиян. Больше всего несогласных оказалось среди людей до 34-х лет — 51% в 2022 году и 54% в 2024 году.