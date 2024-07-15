Белгородцы высказали своё отношение к запрету движения чайлдфри

Напомним, что законопроект о запрете пропаганды движения чайлдфри среди несовершеннолетних внесли на рассмотрение несколько лет назад. Тогда с таким предложением согласился 41% россиян. Больше всего несогласных оказалось среди людей до 34-х лет — 51% в 2022 году и 54% в 2024 году.