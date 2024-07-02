ЕГЭ всё-таки отменят? Госдума может рассмотреть законопроект осенью 2024 года

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Яна Лантратова, первый заместитель главы комитета по просвещению, сообщила, что Госдума планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ уже осенью 2024 года, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».
Ранее депутаты нескольких фракций Госдумы предложили заменить ЕГЭ итоговой годовой аттестацией. С такой инициативой выступили представители партий «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Свою позицию они объяснили тем, что содержание ЕГЭ не соответствует школьной программе, из-за чего родители выпускников вынуждены нанимать репетиторов.
Отметим, что в этом году четыре белгородца не смогли сдать ЕГЭ по основным предметам. Двое учеников удалены с экзаменов, а ещё двое получили неудовлетворительные оценки. Это значительно меньше, чем в прошлом году.