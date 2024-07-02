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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Госдума планирует осенью рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

ЕГЭ всё-таки отменят? Госдума может рассмотреть законопроект осенью 2024 года

2 июля 2024, 08:23
Фото: 1MI

Госдума планирует осенью рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

Осенью 2024 года в России хотят вновь обсудить отмену Единого государственного экзамена — Яна Лантратова сообщила о планах внести соответствующий законопроект. Подробности сообщает УтроNews.
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ЕГЭ

Яна Лантратова, первый заместитель главы комитета по просвещению, сообщила, что Госдума планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ уже осенью 2024 года, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».

Ранее депутаты нескольких фракций Госдумы предложили заменить ЕГЭ итоговой годовой аттестацией. С такой инициативой выступили представители партий «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Свою позицию они объяснили тем, что содержание ЕГЭ не соответствует школьной программе, из-за чего родители выпускников вынуждены нанимать репетиторов.

Отметим, что в этом году четыре белгородца не смогли сдать ЕГЭ по основным предметам. Двое учеников удалены с экзаменов, а ещё двое получили неудовлетворительные оценки. Это значительно меньше, чем в прошлом году.

В России могут отменить ЕГЭ?
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#Валерия Колесникова#ЕГЭ#Образование#Госдума#Законопроект#Россия#Экзамены#Отмена
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