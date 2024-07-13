С начала лета 9 тысяч детей вывезли из Белгородской области в лагеря других регионов

С начала июня девять тысяч Белгородских детей выехали за пределы региона в загородные оздоровительные лагеря других областей. Также в Ставропольском крае смогут принять и обеспечить дополнительными местами детей. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в личном разговоре с Вячеславом Гладковым несколько дней назад.