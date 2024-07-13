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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Дети

С начала лета 9 тысяч детей вывезли из Белгородской области в лагеря других регионов

13 июля 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Дети
Девять тысяч детей из Белгородской области отправились на отдых в загородные лагеря других регионов. Также губернатор Ставропольского края объявил о готовности принять и обеспечить дополнительные места для детей в оздоровительных лагерях региона.
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Дети

С начала июня девять тысяч Белгородских детей выехали за пределы региона в загородные оздоровительные лагеря других областей. Также в Ставропольском крае смогут принять и обеспечить дополнительными местами детей. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в личном разговоре с Вячеславом Гладковым несколько дней назад.

Ранее белгородский оперштаб планировал возобновить очные занятия в детских учреждениях, а также обговорить меры безопасности и защиты. Однако в ту же ночь Белгород снова подвергся обстрелу. Прямой прилёт зафиксировали в центре города. На месте происшествия в разговоре с белгородцами губернатор области призвал родителей отправить детей в летние лагеря других регионов.

На месте прилёта Гладков призвал белгородцев отправлять своих детей в летние лагеря
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