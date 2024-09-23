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Posted 23 сентября, 06:30

Published 23 сентября, 06:30

Modified 23 сентября, 06:32

Updated 23 сентября, 06:32

Больше 19 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 10 и 15 тысяч рублей

Больше 19 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 10 и 15 тысяч рублей

23 сентября 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Выплаты
Всего средства в размере 10 и 15 тысяч рублей получили 19 334 человека, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за обстрелов ВСУ. Также продолжаются выплаты людям за утрату имущества.

По данным министерства соцзащиты, на сегодня выплаты в размере 10 и 15 тысяч рублей получили 19 334 человека, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ. По 10 тысяч рублей выплатили 19 053 жителям приграничья, а по 15 тысяч рублей — 281. Также заявлены на выплаты списки по 784 белгородцам. При этом за прошлую неделю от белгородцев поступило более 200 новых заявлений на выплаты.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Продолжают в области выплачивать средства людям в связи с утратой имущества первой необходимости. По 50 тысяч рублей уже получили 3793 человека. По 100 тысяч рублей выплатили 141 человеку, а на 31 белгородца запрошены федеральные средства.

Списки на 2247 человек сейчас находятся на рассмотрении у МЧС, в том числе на выплату в 150 тысяч рублей. Это люди, которые проживают в Шебекинском и Грайворонском округах, а также Борисовском районе.

Фото: Из оперсовещания правительства области
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Выплаты#Белгород#Средства#Приграничье
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