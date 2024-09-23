Больше 19 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 10 и 15 тысяч рублей

Posted 23 сентября, 06:30
Published 23 сентября, 06:30
Modified 23 сентября, 06:32
Updated 23 сентября, 06:32
По данным министерства соцзащиты, на сегодня выплаты в размере 10 и 15 тысяч рублей получили 19 334 человека, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ. По 10 тысяч рублей выплатили 19 053 жителям приграничья, а по 15 тысяч рублей — 281. Также заявлены на выплаты списки по 784 белгородцам. При этом за прошлую неделю от белгородцев поступило более 200 новых заявлений на выплаты.
Продолжают в области выплачивать средства людям в связи с утратой имущества первой необходимости. По 50 тысяч рублей уже получили 3793 человека. По 100 тысяч рублей выплатили 141 человеку, а на 31 белгородца запрошены федеральные средства.
Списки на 2247 человек сейчас находятся на рассмотрении у МЧС, в том числе на выплату в 150 тысяч рублей. Это люди, которые проживают в Шебекинском и Грайворонском округах, а также Борисовском районе.