Больше 19 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 10 и 15 тысяч рублей

По данным министерства соцзащиты, на сегодня выплаты в размере 10 и 15 тысяч рублей получили 19 334 человека, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ. По 10 тысяч рублей выплатили 19 053 жителям приграничья, а по 15 тысяч рублей — 281. Также заявлены на выплаты списки по 784 белгородцам. При этом за прошлую неделю от белгородцев поступило более 200 новых заявлений на выплаты.