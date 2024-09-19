Соцфонд предупредил о важных изменениях в системе выплат за пенсионерами 80+

В региональном отделении Социального фонда жительнице объяснили, что с 1 января 2025 года институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет изменят. 1200 рублей в месяц будут добавлять к ежемесячной пенсии. Эта надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсионными выплатами. Положена она тем, кто является инвалидом I группы и кто старше 80 лет.