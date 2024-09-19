Соцфонд предупредил о важных изменениях в системе выплат за пенсионерами 80+

Posted 19 сентября, 13:48
Published 19 сентября, 13:48
Modified 19 сентября, 13:48
Updated 19 сентября, 13:48
Жительница Белгородской области решила поинтересоваться в социальных сетях о порядке выплат по уходу за пожилыми и больными людьми. Она рассказала, что её отцу 82 года, поэтому она дважды пыталась оформить выплату в 1200 рублей на «Госуслугах». Но ей два раза отказали.
«Ничего не поясняют, почему отказано? На каком основании? Боятся, что разбогатеет на 1200 рублей? В 2021 году было 50 лет совместной жизни родителей, тоже обращалась с вопросом, положены ли какие то выплаты им. Тоже отписка и всё. Только по телевизору всё красиво рассказывают», — сетует белгородка.
В региональном отделении Социального фонда жительнице объяснили, что с 1 января 2025 года институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет изменят. 1200 рублей в месяц будут добавлять к ежемесячной пенсии. Эта надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсионными выплатами. Положена она тем, кто является инвалидом I группы и кто старше 80 лет.
Сейчас выплаты получают те, кто ухаживает за перечисленными гражданами. Выплаты начисляют на основании соответствующего заявления.
Со следующего года компенсации по таким правилам назначаться и выплачиваться перестанут. Вместо этого Социальный фонд автоматически назначит надбавки в размере 1200 руб. к пенсиям всех граждан, которые являются инвалидами I группы или достигли возраста 80 лет. Самим пенсионерам никуда обращаться для этого не потребуется. Предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером, не потребуется.
Соцфонд Белгородской области
В Соцфонде также добавили, что выплаты для тех, кто ухаживает сейчас за престарелыми гражданами, продолжат до окончания периода, на который они были назначены. Однако со следующего года новые выплаты для этой категории назначаться фондом не будут.