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Posted 23 сентября, 12:28

Published 23 сентября, 12:28

Modified 23 сентября, 12:31

Updated 23 сентября, 12:31

В ставший известным красноярский магазин «Олимп» поставляли белгородскую курицу

Белгородская курятина связана с историей об отравлении семьи из Красноярского края?

23 сентября 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney

В ставший известным красноярский магазин «Олимп» поставляли белгородскую курицу

В Красноярском крае отравилась многодетная семья — погибли четверо детей, взрослые остаются в больнице. Известно, что ранее они покупали курицу и пельмени в магазине «Олимп». Туда же поставляли и белгородскую курятину, сообщили в Россельхознадзоре. Однако причина отравления пока неизвестна.

Несколько дней назад в Красноярском крае отравилась многодетная семья, в результате чего погибли четыре ребёнка. По одной из версий, причиной отравления могли стать купленные в магазине пельмени и курица. При их хранении могли нарушить ветеринарные требования, утверждает Россельхознадзор по Красноярскому краю.

Однако проследить безопасность и происхождение продуктов невозможно. Поставщик внёс документы на продукты в соответствующую базу только сегодня, 23 сентября. Документы оказались оформлены на шесть партий пельменей четырёх производителей.

Курица же поступала сразу от нескольких организаций, включая белгородские.

«Производителями мясной продукции (мясо птицы, субпродукты куриные), поступающей в адрес индивидуального предпринимателя, являются АО „Куриное царство“ Алтайский край, ООО „Брянский бройлер“ Брянская область, АО „Приосколье“ Белгородская область, п/ф „Рефтинская“ Свердловская область, „Саянский бройлер“ Иркутская область, „Белгородский бройлер“ Белгородская область, при этом за весь указанный период в сопровождении ВСД в магазин поступило всего 564,5 кг, из которых 434,2 кг головы куриные», — рассказали о результатах проверок в ведомстве.

На сегодняшний день точная причина смерти детей пока неизвестна.

Напомним, что в августе текущего года в белгородской курице находили сальмонеллёз.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Курица#Гибель#Отравление#Пельмени#Белгород#Курятина#Красноярский край
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