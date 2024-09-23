Белгородская курятина связана с историей об отравлении семьи из Красноярского края?

Несколько дней назад в Красноярском крае отравилась многодетная семья, в результате чего погибли четыре ребёнка. По одной из версий, причиной отравления могли стать купленные в магазине пельмени и курица. При их хранении могли нарушить ветеринарные требования, утверждает Россельхознадзор по Красноярскому краю.