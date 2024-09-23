Белгородская курятина связана с историей об отравлении семьи из Красноярского края?

Posted 23 сентября, 12:28
Published 23 сентября, 12:28
Modified 23 сентября, 12:31
Updated 23 сентября, 12:31
Несколько дней назад в Красноярском крае отравилась многодетная семья, в результате чего погибли четыре ребёнка. По одной из версий, причиной отравления могли стать купленные в магазине пельмени и курица. При их хранении могли нарушить ветеринарные требования, утверждает Россельхознадзор по Красноярскому краю.
Однако проследить безопасность и происхождение продуктов невозможно. Поставщик внёс документы на продукты в соответствующую базу только сегодня, 23 сентября. Документы оказались оформлены на шесть партий пельменей четырёх производителей.
Курица же поступала сразу от нескольких организаций, включая белгородские.
«Производителями мясной продукции (мясо птицы, субпродукты куриные), поступающей в адрес индивидуального предпринимателя, являются АО „Куриное царство“ Алтайский край, ООО „Брянский бройлер“ Брянская область, АО „Приосколье“ Белгородская область, п/ф „Рефтинская“ Свердловская область, „Саянский бройлер“ Иркутская область, „Белгородский бройлер“ Белгородская область, при этом за весь указанный период в сопровождении ВСД в магазин поступило всего 564,5 кг, из которых 434,2 кг головы куриные», — рассказали о результатах проверок в ведомстве.
На сегодняшний день точная причина смерти детей пока неизвестна.