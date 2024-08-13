Мясо с сюрпризом: белгородские исследователи нашли сальмонеллу в курице и свинине

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Всего с начала 2024 года в лабораторию поступило более 3 тысяч проб мяса и субпродуктов птицы и более 700 проб свинины для исследования на сальмонеллу, а также более 2 тысяч проб для исследования на сальмонеллёз. Чаще всего встретить эту бактерию можно в субпродуктах: именно в них она локализуется.
За семь месяцев текущего года специалисты выявили 11 положительных случаев в мясе птицы и семь — в свинине. При этом чаще всего сальмонелла встречалась в куриных сердечках.
Все выявленные случаи фиксируются специалистами, вносятся в специальную программу, а затем о них сообщают заказчику и Россельхознадзору.
Чтобы избежать заболевания, специалисты советуют обязательно подвергать мясо термической обработке, не употреблять сырые яйца и тщательно мыть фрукты и овощи.
Напомним, что в июне сальмонеллу обнаружили в продукции ООО «Белгородский бройлер», обособленном подразделении «Птицекомбинат Шебекинский».