Мясо с сюрпризом: белгородские исследователи нашли сальмонеллу в курице и свинине

Всего с начала 2024 года в лабораторию поступило более 3 тысяч проб мяса и субпродуктов птицы и более 700 проб свинины для исследования на сальмонеллу, а также более 2 тысяч проб для исследования на сальмонеллёз. Чаще всего встретить эту бактерию можно в субпродуктах: именно в них она локализуется.