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Белгородские специалисты нашли сальмонеллу почти в 20 пробах мяса

Мясо с сюрпризом: белгородские исследователи нашли сальмонеллу в курице и свинине

13 августа 2024, 10:49
Фото: 1MI

Белгородские специалисты нашли сальмонеллу почти в 20 пробах мяса

Специалисты Белгородской испытательной лаборатории провели исследования и предупредили об опасности, которую хранит в себе сальмонеллёз. Подробности сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Всего с начала 2024 года в лабораторию поступило более 3 тысяч проб мяса и субпродуктов птицы и более 700 проб свинины для исследования на сальмонеллу, а также более 2 тысяч проб для исследования на сальмонеллёз. Чаще всего встретить эту бактерию можно в субпродуктах: именно в них она локализуется.

За семь месяцев текущего года специалисты выявили 11 положительных случаев в мясе птицы и семь — в свинине. При этом чаще всего сальмонелла встречалась в куриных сердечках.

Все выявленные случаи фиксируются специалистами, вносятся в специальную программу, а затем о них сообщают заказчику и Россельхознадзору.

Чтобы избежать заболевания, специалисты советуют обязательно подвергать мясо термической обработке, не употреблять сырые яйца и тщательно мыть фрукты и овощи.

Напомним, что в июне сальмонеллу обнаружили в продукции ООО «Белгородский бройлер», обособленном подразделении «Птицекомбинат Шебекинский».

Опасную бактерию обнаружили в курином филе от белгородского производителя
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