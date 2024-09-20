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Posted 20 сентября, 08:32

Published 20 сентября, 08:32

Modified 20 сентября, 08:32

Updated 20 сентября, 08:32

Комплекс «Грибы Белогорья» снова не смогли продать

За год на «Грибы Белогорья» так и не нашёлся покупатель

20 сентября 2024, 08:32
Фото: 1MI
Комплекс «Грибы Белогорья» снова не смогли продать
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Новости Белгорода
За это время стоимость могли уменьшить, однако понижение цены не сыграло существенную роль. Подробности выяснили журналисты «Коммерсанта».

На последний аукцион по продаже разорившегося тепличного комплекса ООО «Грибы Белогорья» не подали ни одной заявки. Первоначально планировалось продать ферму шампиньонов за 318,3 млн рублей, но этот актив не привлёк покупателей.

Стартовая стоимость лота, включающего производственное здание, камеры для выращивания шампиньонов, инженерные сети, освещение и другое оборудование, составляла 286,5 млн рублей. В процессе торгов эта сумма могла уменьшиться до 200,5 млн.

Отметим, что компания обанкротилась осенью 2022 года. Тогда она имела долг в размере 219,1 млн рублей. Впервые тепличный комплекс выставили на торги в июне 2023 года, затем в сентябре прошлого года. В этом году также никто не захотел приобретать бизнес.

Тепличный комплекс «Грибов Белогорья» за 286 млн вновь не заинтересовал покупателей
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