За год на «Грибы Белогорья» так и не нашёлся покупатель

Отметим, что компания обанкротилась осенью 2022 года. Тогда она имела долг в размере 219,1 млн рублей. Впервые тепличный комплекс выставили на торги в июне 2023 года, затем в сентябре прошлого года. В этом году также никто не захотел приобретать бизнес.