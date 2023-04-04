«Грибы Белогорья» не смогли остановить банкротство через Верховный суд

Кроме того, ранее в банке заявили, что рассматривают возможность урегулирования конфликта. Представители предприятия утверждают, что долг образовался из-за аварии на производстве и вынужденного простоя. Также в компании заявили, что Сбербанк не дал отсрочку, пока бизнес находится в сложной ситуации.