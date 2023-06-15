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Имущество компании-банкрота «Грибы Белогорья» выставили на торги за 318 млн рублей

15 июня 2023, 14:32
Фото: 1MI
Тепличный комплекс в посёлке Малиновка Белгородского района выставили на открытый аукцион. Первоначальная цена — 318 млн рублей. Информация появилась на Федресурсе.

Тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов расположен в посёлке Малиновка Белгородского района, на улице Мирная и принадлежит ООО «Грибы Белогорья».

Имущество фермы планируется продать с молотка единым лотом. Оно включает в себя производственный комплекс с теплицами, стеллажи для выращивания грибов, складские помещения, дороги с водоснабжением, систему полива, осветительные приборы, компьютеры и другое техническое оборудование.

Первоначальная цена — 318, 33 млн рублей. Для участия в торгах необходимо внести задаток, который составляет 10% от суммы лота, шаг аукциона — 5%. Торги назначены на 21 июля. Подать заявки на участие можно с 19 июня по 21 июля нынешнего года.

Напомним, ранее ферма по выращиванию шампиньонов не смогла остановить банкротство через Верховный суд РФ. Компании отказали в кассационной жалобе на решение, принятое Арбитражным судом Белгородской области. За год до этого Белгородский арбитраж удовлетворил иск Сбербанка и запустил на предприятии процесс наблюдения — первый этап процедуры банкротства.

ООО «Грибы Белогорья» зарегистрировано в приграничном посёлке Малиновка в Белгородском районе в 2016 году. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей.

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