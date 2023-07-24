Тепличный комплекс «Грибов Белогорья» за 318 млн рублей не заинтересовал покупателей

Комплекс находится в Малиновке Белгородского района. Имущество выставили на торги одним лотом. Как пишет издание, в него входят две очереди основного производственного комплекса вместе с теплицами, складами, дорогами, водоснабжением, системой полива, светильниками, стеллажами для выращивания грибов и другим оборудованием.