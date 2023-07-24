Тепличный комплекс «Грибов Белогорья» за 318 млн рублей не заинтересовал покупателей

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Тепличный комплекс ООО «Грибы Белогорья» не смогли продать на торгах за 318 млн рублей. Торги признали несостоявшимися — никто не подал заявки.
Комплекс находится в Малиновке Белгородского района. Имущество выставили на торги одним лотом. Как пишет издание, в него входят две очереди основного производственного комплекса вместе с теплицами, складами, дорогами, водоснабжением, системой полива, светильниками, стеллажами для выращивания грибов и другим оборудованием.
Как сообщалось, банкротство организации инициировал Сбербанк из-за долга в 3,16 млн рублей. Спустя время общество признали банкротом. «Грибы Белогорья» пытались обжаловать это решение.
Предприятие зарегистрировано в приграничном посёлке Малиновка в Белгородском районе в 2016 году.