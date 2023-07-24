Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Изображение материала

Тепличный комплекс «Грибов Белогорья» за 318 млн рублей не заинтересовал покупателей

24 июля 2023, 11:29
Фото: 1MI
Торги по продаже тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов признали несостоявшимися, сообщает «Абирег». На участие никто не подал заявок.

Тепличный комплекс ООО «Грибы Белогорья» не смогли продать на торгах за 318 млн рублей. Торги признали несостоявшимися — никто не подал заявки.

Комплекс находится в Малиновке Белгородского района. Имущество выставили на торги одним лотом. Как пишет издание, в него входят две очереди основного производственного комплекса вместе с теплицами, складами, дорогами, водоснабжением, системой полива, светильниками, стеллажами для выращивания грибов и другим оборудованием.

Как сообщалось, банкротство организации инициировал Сбербанк из-за долга в 3,16 млн рублей. Спустя время общество признали банкротом. «Грибы Белогорья» пытались обжаловать это решение.

Предприятие зарегистрировано в приграничном посёлке Малиновка в Белгородском районе в 2016 году.

Имущество компании-банкрота «Грибы Белогорья» выставили на торги за 318 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Грибы Белогорья» не смогли остановить банкротство через Верховный судКомпания «Грибы Белогорья» пытается обжаловать банкротство в Верховном судеБанк сообщил о 219 млн рублей долга у «Грибов Белогорья»
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Грибы Белогорья#Экономика#Банкрот#Долг#Банкротство#Обжалование#Тепличный комплекс
Подпишитесь
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту белгородку выписывают из больницы
Сегодня, 13:53
Гладков: Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн рублей мы восстановить не сможем
Сегодня, 07:43
Белгородская область сохранила лидерство в РФ по приросту преступлений с оружием
Сегодня, 12:56
Гладков об отселении белгородцев: Надеялись, что на 2-3 дня. Сегодня уже 1,5 года
Сегодня, 07:08
ФАС поставила точку в деле о сговоре при ремонте Соборной площади в Белгороде
Сегодня, 10:14
Неустановленные взрывные устройства и повреждённый дом: ВСУ атакуют Белгородчину
Сегодня, 09:24