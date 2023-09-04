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Грибы

Тепличный комплекс «Грибов Белогорья» за 286 млн вновь не заинтересовал покупателей

4 сентября 2023, 14:26
Фото: 1MI
Грибы
Очередные торги по продаже разорившегося тепличного комплекса признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок, сообщает «Абирег».

Тепличный комплекс «Грибов Белогорья», находящийся в приграничье, не смогли продать за 286,4 млн рублей. Очередные торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. При этом цена на лот снизилась. Ранее его хотели продать за 318,3 млн рублей.

Располагается комплекс в Малиновке Белгородского района. Имущество организации выставили на торги единым лотом. Туда входят две очереди основного производственного комплекса вместе с теплицами, складами, дорогами, водоснабжением и различным оборудованием.

Ранее компания пыталась обжаловать своё банкротство в Верховном суде. Как сообщали в организации, долги образовались из-за аварии на предприятии и вынужденного простоя, а кредитор не дал отсрочку. Напомним, банк сообщил о 219 млн рублей долга у предприятия.

Тепличный комплекс «Грибов Белогорья» за 318 млн рублей не заинтересовал покупателей
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#Белгородская область#Экономика#Белгородский район#Банкротство#Лот#Наталья Корявых#Грибы Белогорья
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