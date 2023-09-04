Тепличный комплекс «Грибов Белогорья» за 286 млн вновь не заинтересовал покупателей

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Тепличный комплекс «Грибов Белогорья», находящийся в приграничье, не смогли продать за 286,4 млн рублей. Очередные торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. При этом цена на лот снизилась. Ранее его хотели продать за 318,3 млн рублей.
Располагается комплекс в Малиновке Белгородского района. Имущество организации выставили на торги единым лотом. Туда входят две очереди основного производственного комплекса вместе с теплицами, складами, дорогами, водоснабжением и различным оборудованием.
Ранее компания пыталась обжаловать своё банкротство в Верховном суде. Как сообщали в организации, долги образовались из-за аварии на предприятии и вынужденного простоя, а кредитор не дал отсрочку. Напомним, банк сообщил о 219 млн рублей долга у предприятия.