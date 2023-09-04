Тепличный комплекс «Грибов Белогорья» за 286 млн вновь не заинтересовал покупателей

Ранее компания пыталась обжаловать своё банкротство в Верховном суде. Как сообщали в организации, долги образовались из-за аварии на предприятии и вынужденного простоя, а кредитор не дал отсрочку. Напомним, банк сообщил о 219 млн рублей долга у предприятия.