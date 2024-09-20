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Posted 20 сентября, 12:36

Published 20 сентября, 12:36

Modified 20 сентября, 12:38

Updated 20 сентября, 12:38

Семейный МФЦ

В новом семейном МФЦ белгородцам могут оказать психологическую поддержку

20 сентября 2024, 12:36
Фото: страница Валентина Демидова
Семейный МФЦ

В Белгороде открыли первый семейный МФЦ

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Новости Белгорода
Семейный МФЦ открылся в Белгороде по улице Королёва, 8. На его строительство выделили около 10 млн рублей, половина суммы — грантовая поддержка. Что из себя представляет МФЦ, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

В Белгороде открылся первый семейный многофункциональный центр, который должен облегчить получение поддержки семей в различных жизненных ситуациях.

В центре можно получить консультации по вопросам воспитания, обучения и развития детей, найти работу и многое другое. Специалисты центра будут помогать людям до тех пор, пока проблема полностью не решится. Здесь также предоставляются услуги по психологической поддержке.

«Семейный МФЦ в городе Белгороде разделён на несколько секторов: первичного приёма, экстренной психологической помощи и реагирования, оказания услуг и социального сопровождения», — подчеркнул мэр Белгорода Валентин Демидов.

Проект реализовали при поддержке регионального правительства и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной ситуации. Семейный МФЦ вошёл в число лучших проектов и получил грантовую поддержку в размере 10 млн рублей.

Семейный МФЦСемейный МФЦ
Семейный МФЦСемейный МФЦ
Семейный МФЦ. Фото: страница Валентина Демидова
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#МФЦ#Белгород#Валентин Демидов#Семейный мфц
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