В новом семейном МФЦ белгородцам могут оказать психологическую поддержку

Posted 20 сентября, 12:36
Published 20 сентября, 12:36
Modified 20 сентября, 12:38
Updated 20 сентября, 12:38
В Белгороде открылся первый семейный многофункциональный центр, который должен облегчить получение поддержки семей в различных жизненных ситуациях.
В центре можно получить консультации по вопросам воспитания, обучения и развития детей, найти работу и многое другое. Специалисты центра будут помогать людям до тех пор, пока проблема полностью не решится. Здесь также предоставляются услуги по психологической поддержке.
«Семейный МФЦ в городе Белгороде разделён на несколько секторов: первичного приёма, экстренной психологической помощи и реагирования, оказания услуг и социального сопровождения», — подчеркнул мэр Белгорода Валентин Демидов.
Проект реализовали при поддержке регионального правительства и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной ситуации. Семейный МФЦ вошёл в число лучших проектов и получил грантовую поддержку в размере 10 млн рублей.