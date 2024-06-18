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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

РЭО начинает экопросвещать жителей России через МФЦ

РЭО начинает экопросвещать жителей России через МФЦ

18 июня 2024, 12:37
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) намерен заниматься экопросвещением в многофункциональных центрах «Мои документы». Выбрано более 10 пилотных регионов.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил важную роль экологического просвещения в реформировании системы обращения с отходами и внедрения принципов экономики замкнутого цикла, пишет newsnn.ru.

Что касается многофункциональных центров, то Буцаев заявил, что экологическое просвещение должно вестись в различных локациях, необязательно в привычных. Что касается МФЦ, то их посетители, ожидая своей очереди, смогут посмотреть видео и сделать необходимые выводы.

В РЭО уделяют большое внимание медиаматериалам по экопросвещению. Так, компания уже подготовила 38 роликов, касающихся обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Их будут демонстрировать в МФЦ Московской области, Красноярском крае, республиках Дагестан, Коми, Мордовия, а также в Смоленской, Кировской, Тульской, Ивановской, Волгоградской, Тверской и Калужской областях.

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, в дальнейшем экологическое просвещение через МФЦ планируется распространить и на другие регионы нашей страны.

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