РЭО начинает экопросвещать жителей России через МФЦ

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил важную роль экологического просвещения в реформировании системы обращения с отходами и внедрения принципов экономики замкнутого цикла, пишет newsnn.ru.
Что касается многофункциональных центров, то Буцаев заявил, что экологическое просвещение должно вестись в различных локациях, необязательно в привычных. Что касается МФЦ, то их посетители, ожидая своей очереди, смогут посмотреть видео и сделать необходимые выводы.
В РЭО уделяют большое внимание медиаматериалам по экопросвещению. Так, компания уже подготовила 38 роликов, касающихся обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Их будут демонстрировать в МФЦ Московской области, Красноярском крае, республиках Дагестан, Коми, Мордовия, а также в Смоленской, Кировской, Тульской, Ивановской, Волгоградской, Тверской и Калужской областях.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, в дальнейшем экологическое просвещение через МФЦ планируется распространить и на другие регионы нашей страны.