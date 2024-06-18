РЭО начинает экопросвещать жителей России через МФЦ

В РЭО уделяют большое внимание медиаматериалам по экопросвещению. Так, компания уже подготовила 38 роликов, касающихся обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Их будут демонстрировать в МФЦ Московской области, Красноярском крае, республиках Дагестан, Коми, Мордовия, а также в Смоленской, Кировской, Тульской, Ивановской, Волгоградской, Тверской и Калужской областях.