Российская армия обстреливает Белгород? Что происходит

Posted 20 сентября, 12:16
Published 20 сентября, 12:16
Modified 20 сентября, 12:18
Updated 20 сентября, 12:18
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Telegram-канал OmTv опубликовал «расследование» об обстрелах Белгорода. Автор делает заявление, что дальность стрельбы РСЗО «Вампир» — 20,8 км, а от границы до областной столицы — 52 км. Отметим, что на самом деле от населённого пункта Харьковской области Липцы до границы Дубового и Белгорода ровно 39 км. От самой границы до спальных районов Белгорода чуть больше 30 км.
Сам источник собирает донаты для ВСУ и публикует новости Украины.
А теперь про РСЗО RM-70 «Вампир», которое Чехия поставила Украине в первый раз ещё в 2022 году. По данным украинского портала «Фокус», поставили около 20 таких машин. «Вампир» — это аналог советского «Града», но с более быстрой перезарядкой.
Эта система множество раз модернизировалась. На данный момент отдельные виды снарядов для установки могут преодолевать расстояние до 40 км. Это указано только в англоязычной «Википедии», в русскоязычной, на которую и ссылался канал, только 20,5 км.
Сообщение, что российская армия обстреливает Белгород, — фейк.