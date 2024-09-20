Российская армия обстреливает Белгород? Что происходит

Telegram-канал OmTv опубликовал «расследование» об обстрелах Белгорода. Автор делает заявление, что дальность стрельбы РСЗО «Вампир» — 20,8 км, а от границы до областной столицы — 52 км. Отметим, что на самом деле от населённого пункта Харьковской области Липцы до границы Дубового и Белгорода ровно 39 км. От самой границы до спальных районов Белгорода чуть больше 30 км.