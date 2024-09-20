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Posted 20 сентября, 12:16

Published 20 сентября, 12:16

Modified 20 сентября, 12:18

Updated 20 сентября, 12:18

Российская армия обстреливает Белгород? Что происходит

Российская армия обстреливает Белгород? Что происходит

20 сентября 2024, 12:16
Фото: 1MI
Сюжет
Фейк
Украинские ресурсы публикуют сообщения о том, что российские военные обстреливают приграничный город. Разбираемся, что происходит, в материале.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Telegram-канал OmTv опубликовал «расследование» об обстрелах Белгорода. Автор делает заявление, что дальность стрельбы РСЗО «Вампир» — 20,8 км, а от границы до областной столицы — 52 км. Отметим, что на самом деле от населённого пункта Харьковской области Липцы до границы Дубового и Белгорода ровно 39 км. От самой границы до спальных районов Белгорода чуть больше 30 км.

Сам источник собирает донаты для ВСУ и публикует новости Украины.

А теперь про РСЗО RM-70 «Вампир», которое Чехия поставила Украине в первый раз ещё в 2022 году. По данным украинского портала «Фокус», поставили около 20 таких машин. «Вампир» — это аналог советского «Града», но с более быстрой перезарядкой.

Эта система множество раз модернизировалась. На данный момент отдельные виды снарядов для установки могут преодолевать расстояние до 40 км. Это указано только в англоязычной «Википедии», в русскоязычной, на которую и ссылался канал, только 20,5 км.

Сообщение, что российская армия обстреливает Белгород, — фейк.

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#Алёна Мальцева#Украина#Чехия#Белгород#Фейк#ВСУ#Российская армия#СВО#Обстрелы#РСЗО RM-70
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