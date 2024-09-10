Более 240 раненых и план по выдавливанию ВСУ: что происходит в Курской области

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
За сутки отражено шесть атак ВСУ в направлении Апанасовки, Камышевки, Марьевки и Черкасской Конопельки. Также сорваны попытки атак в районе населённых пунктов Борки, Краснооктябрьское, и Кремяное. Нанесено поражение бойцам и технике ВСУ в районе ещё 15 сёл.
За день потери противника составили более 380 военных и 15 единиц бронетехники, три артиллерийских орудия и 11 автомобилей.
Несколько раз в соседнем регионе объявляли ракетную опасность. Ближе к вечеру стало известно, что в приграничье сбили управляемую авиационную бомбу.
Также Курская область стала одним из девяти регионов, которые минувшей ночью подверглись массированным атакам беспилотников. По информации врио губернатора Алексея Смирнова, сбито 12 БПЛА. В Минобороны сообщили о 14 беспилотниках.
С начала августа, когда появилась первая информация о попытках вторжения ВСУ, в Курской области пострадали 243 человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный минздрав. Речь идёт о мирных жителях.
Среди пострадавших есть 11 детей. Один ребёнок всё ещё остаётся в больнице. На стационарном лечении также находятся ещё 37 взрослых пациентов.
В Курской области не знают о судьбе шести беременных женщин из приграничья. В целом же на учёте по беременности в переселяемых районах состояли 354 курянки, пишут «Курские известия» со ссылкой на врио министра здравоохранения региона Екатерину Письменную.
С остальными удалось наладить связь. Известно, что 41 женщина уже родила.
В Курской области ограничили проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС. Соответствующее решение принял местный оперштаб.
Объехать участок можно через посёлок Иванино Курчатовского района. Водителей сориентируют с помощью специальных указателей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у ВС РФ есть планы по выдавливанию ВСУ из Курской области. Однако «это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», приводит слова представителя Кремля ТАСС.