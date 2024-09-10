bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Более 240 раненых и план по выдавливанию ВСУ: что происходит в Курской области

Более 240 раненых и план по выдавливанию ВСУ: что происходит в Курской области

10 сентября 2024, 15:10
Фото: 1MI
В Минобороны сообщили об успехах ВС РФ в Курской области. Тем временем в региональном минздраве обновили статистику пострадавших среди мирных жителей и заявили, что не знают о судьбе шести беременных женщин из приграничья.

Сводка Минобороны

За сутки отражено шесть атак ВСУ в направлении Апанасовки, Камышевки, Марьевки и Черкасской Конопельки. Также сорваны попытки атак в районе населённых пунктов Борки, Краснооктябрьское, и Кремяное. Нанесено поражение бойцам и технике ВСУ в районе ещё 15 сёл.

За день потери противника составили более 380 военных и 15 единиц бронетехники, три артиллерийских орудия и 11 автомобилей.

Атаки на Курскую область продолжаются

Несколько раз в соседнем регионе объявляли ракетную опасность. Ближе к вечеру стало известно, что в приграничье сбили управляемую авиационную бомбу.

Также Курская область стала одним из девяти регионов, которые минувшей ночью подверглись массированным атакам беспилотников. По информации врио губернатора Алексея Смирнова, сбито 12 БПЛА. В Минобороны сообщили о 14 беспилотниках.

Сколько мирных жителей ранено в Курской области?

С начала августа, когда появилась первая информация о попытках вторжения ВСУ, в Курской области пострадали 243 человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный минздрав. Речь идёт о мирных жителях.

Среди пострадавших есть 11 детей. Один ребёнок всё ещё остаётся в больнице. На стационарном лечении также находятся ещё 37 взрослых пациентов.

Потеряна связь с беременными

В Курской области не знают о судьбе шести беременных женщин из приграничья. В целом же на учёте по беременности в переселяемых районах состояли 354 курянки, пишут «Курские известия» со ссылкой на врио министра здравоохранения региона Екатерину Письменную.

С остальными удалось наладить связь. Известно, что 41 женщина уже родила.

Ограничен проезд через промзону Курской АЭС

В Курской области ограничили проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС. Соответствующее решение принял местный оперштаб.

Объехать участок можно через посёлок Иванино Курчатовского района. Водителей сориентируют с помощью специальных указателей.

План действий в Курской области есть

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у ВС РФ есть планы по выдавливанию ВСУ из Курской области. Однако «это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Советник курского главы заявил о «захваченных» ВСУ территориях в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Плакат с призывом на службу по контракту и бойцом ВСУ привёл к скандалу в КурскеКурский избирком огласил предварительные результаты выборов губернатораПереняли опыт белгородцев: в Курске начали защищать школы мешками с песком
#Инна Рогова#Общество#Курская область#Пострадавшие#Черноземье#Бомба#Кремль#Минобороны#Беременные#Приграничье#Курская аэс#СВО#Атака ВСУ#Беспилотники
Подпишитесь
Мирный житель ранен при атаке на Белгородскую область
Сегодня, 10:15
Депутаты в Белгороде обсудят, что делать с кинотеатрами «Победа» и «Радуга»
Сегодня, 09:26
Белгородцы вновь не смогут купить алкоголь
Сегодня, 08:01
Советник курского главы заявил о «захваченных» ВСУ территориях в Белгородской области
Сегодня, 07:47
«Их спасает герой»: белгородец приютил 26 животных, выброшенных из-за обстрелов
Сегодня, 14:34
Ни в МФЦ, ни в ТЦ: белгородцы жалуются, что им не дают спрятаться во время тревоги
Сегодня, 13:26