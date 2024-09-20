Гладков поделился успехами открытого полгода назад завода

Posted 20 сентября, 11:45
Published 20 сентября, 11:45
Modified 20 сентября, 11:47
Updated 20 сентября, 11:47
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об успехах завода по производству функциональных белков и пищевых волокон, расположенного в Алексеевском округе.
На сегодняшний день завод изготовил около 200 тонн продукции. При этом ранее подобные товары привозили в регион из-за рубежа.
«Сегодня в рамках импортозамещения завод уже работает, а в 2025 году выйдет на плановую мощность в 5 тысяч тонн продукции. Уверен, что с такой же эффективностью будут работать все инвестиционные проекты, которые реализуются у нас, на нашей Белгородчине», — подчеркнул Вячеслав Гладков.
На предприятии создано 130 рабочих мест,
Напомним, что в Алексеевском округе также открыли завод по производству «еды будущего». Технологию производства новой продукции разработали в белгородском инновационном центре совместно с российскими учёными.