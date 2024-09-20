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Posted 20 сентября, 11:45

Published 20 сентября, 11:45

Modified 20 сентября, 11:47

Updated 20 сентября, 11:47

Гладков поделился успехами открытого полгода назад завода

Гладков поделился успехами открытого полгода назад завода

20 сентября 2024, 11:45
Фото: 1MI
Сюжет
Хорошие новости
Полгода назад в Алексеевском округе открылся завод по производству функциональных белков и пищевых волокон. Об успехах предприятия в утреннем обращении рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об успехах завода по производству функциональных белков и пищевых волокон, расположенного в Алексеевском округе.

На сегодняшний день завод изготовил около 200 тонн продукции. При этом ранее подобные товары привозили в регион из-за рубежа.

«Сегодня в рамках импортозамещения завод уже работает, а в 2025 году выйдет на плановую мощность в 5 тысяч тонн продукции. Уверен, что с такой же эффективностью будут работать все инвестиционные проекты, которые реализуются у нас, на нашей Белгородчине», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

На предприятии создано 130 рабочих мест,

Напомним, что в Алексеевском округе также открыли завод по производству «еды будущего». Технологию производства новой продукции разработали в белгородском инновационном центре совместно с российскими учёными.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Завод#Продукция#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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