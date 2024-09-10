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Эковолонтёры завода «ОМК Энергомаш» помогают сохранять популяцию сурков

Эковолонтёры завода «ОМК Энергомаш» помогают сохранять популяцию сурков

10 сентября 2024, 12:27
Фото: Артем Микеров
Неравнодушные заводчане вместе с инспекторами государственного природного заповедника «Белогорье» исследовали численность байбаков и обеспечили безопасность животных.
Сюжет
Природа

Эковолонтёры завода «ОМК Энергомаш» помогли инспекторам заповедника «Белогорье» провести мониторинг степных сурков на участке «Лысые горы». Они выяснили, что здесь проживает 80 особей. В последнее время количество байбаков снижается из-за зарастания балок и степей, так как в высокой траве зверьки становятся легкой добычей.

Для защиты сурков от хищников, белгородцы приобрели мотоблок и косилку, провели стрижку травы и пробурили дополнительные норы для обитания. Все используемое оборудование эковолонтеры передали инспекторам заповедника, которые будут поддерживать на участке порядок.

В августе сотрудники заповедника заметили новых особей возле «домиков», поэтому волонтеры повторили подсчеты. Контрольный замер показал, что численность сурков увеличилась. Заводчане предположили, что грызуны используют норки пока как временные укрытия.

«Степные сурки полезны для экологии нашего региона. Надеемся, что весной молодые особи переделают 60 новых „домиков“ в постоянные гнездовые норы, будут там жить и растить уже своих детёнышей. В следующем году нужно понаблюдать за сурками, провести их перепись и вновь убрать траву», — рассказала автор проекта, инженер-эколог белгородского завода ОМК Алина Трофимова.

Фото: Артем Микеров

«Сохранение видового разнообразия растительного и животного мира очень важно для будущего. Проект заводчан „День сурка“ особенный. Он говорит о любви к животным, о заботе белгородцев о природе родного края, о дружбе и сплочённости ради общей цели. Надеемся, что эковолонтёрам удастся сохранить и даже увеличить численность байбаков в заповеднике», — прокомментировала руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Экология#Природа#Завод#Мониторинг#Сурки#Волонтёры#Белгород#Животный мир#ОМК Энергомаш
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