Эковолонтёры завода «ОМК Энергомаш» помогают сохранять популяцию сурков

«Сохранение видового разнообразия растительного и животного мира очень важно для будущего. Проект заводчан „День сурка“ особенный. Он говорит о любви к животным, о заботе белгородцев о природе родного края, о дружбе и сплочённости ради общей цели. Надеемся, что эковолонтёрам удастся сохранить и даже увеличить численность байбаков в заповеднике», — прокомментировала руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.