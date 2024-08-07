Волонтеры ОМК перерабатывают пластик и спасают животных в Белгороде

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:49
В прошлом году на средства гранта ОМК Артём Микеров закупил специальные контейнеры для сбора пластика и батареек, которые установили на проходных завода «ОМК Энергомаш». В этом году проект получил продолжение. Средства гранта пошли на вывоз, утилизацию и переработку пластика и батареек. Вырученные от их сдачи средства идут на приобретение и посадку саженцев деревьев в Прохоровском районе Белгорода. Сбор продолжается.
Второй проект Артёма Микерова — «Скорая зоопомощь», также в этом году получивший поддержку в конкурсе «ОМК Партнёрство», направлен на спасение бездомных животных.
В прошлом году эковолонтёр на средства гранта оплатил лечение пса Оскара, который даже стал героем репортажа на региональном телевидении, и кошки Молли. После выписки из клиники Оскар и Молли обрели свой дом и любящих хозяев. В этом году Артем уже взял под патронаж пса Титана, который нуждался в помощи. Сейчас он проходит лечение.
«Пока говорить о результатах рано, потому что по плану лечение продлится несколько месяцев. Но я надеюсь на лучшее!», — объяснил эковолонтер.
Кроме того, Артем Микеров вместе с коллегами из «ОМК Энергомаш» поддерживает приют для животных «Лучик надежды» и на добровольных началах ведет группу ВКонтакте «Потеряшки Белгорода». Группа помогает возвращать собак и кошек в любящие семьи.
«Забота об экологии и сохранении биоразнообразия, создание комфортной и безопасной среды — те направления, которые мы в ОМК с радостью поддерживаем. И оба белгородских проекта помогают решать эти задачи. Раздельный сбор мусора — это то, что обязательно должно быть на предприятиях каждой социально ответственной компании. Коллеги не просто собирают батарейки и пластик, а помогают восстанавливать леса. И конечно, отдельного уважения заслуживает проект по спасению бездомных животных, это не только доброе дело, но и способ сохранять в себе человечность, несмотря на любые внешние обстоятельства», — прокомментировала руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ирина Медведева.