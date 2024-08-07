Волонтеры ОМК перерабатывают пластик и спасают животных в Белгороде

В прошлом году эковолонтёр на средства гранта оплатил лечение пса Оскара, который даже стал героем репортажа на региональном телевидении, и кошки Молли. После выписки из клиники Оскар и Молли обрели свой дом и любящих хозяев. В этом году Артем уже взял под патронаж пса Титана, который нуждался в помощи. Сейчас он проходит лечение.