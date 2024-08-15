Группа ОМК помогла отреставрировать уникальные иконы для выставки ГИМ

При поддержке компании отреставрировали уникальные иконы и предметы церковного облачения, которые представили на экспозиции.



Гостей ГИМ познакомят с многовековой историей Новодевичьего монастыря, который основали в Москве в 1524 году в память о возвращении Смоленска в состав Русского государства. Жители и гости столицы увидят подлинные вкладные памятники царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей разных эпох. Отдельное место в экспозиции занимают произведения русского церковного искусства XVI–XVII вв. — многоярусные иконостасы и изображения святых, выполненные в технике лицевого шитья.



Возможности мультимедийных технологий позволяют максимально реалистично представить фрески главного храма монастыря — Смоленского собора. Аудиоинсталляции создают эффект причастности гостей выставки к знаковым событиям.