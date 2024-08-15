Группа ОМК помогла отреставрировать уникальные иконы для выставки ГИМ

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
При поддержке компании отреставрировали уникальные иконы и предметы церковного облачения, которые представили на экспозиции.
Гостей ГИМ познакомят с многовековой историей Новодевичьего монастыря, который основали в Москве в 1524 году в память о возвращении Смоленска в состав Русского государства. Жители и гости столицы увидят подлинные вкладные памятники царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей разных эпох. Отдельное место в экспозиции занимают произведения русского церковного искусства XVI–XVII вв. — многоярусные иконостасы и изображения святых, выполненные в технике лицевого шитья.
Возможности мультимедийных технологий позволяют максимально реалистично представить фрески главного храма монастыря — Смоленского собора. Аудиоинсталляции создают эффект причастности гостей выставки к знаковым событиям.
«Уже семь лет группа ОМК тесно сотрудничает с Государственным историческим музеем и рада возможности участвовать в масштабных культурных проектах, благодаря которым все больше людей узнают о важных для России исторических вехах и памятниках. В этот раз мы смогли помочь с сохранением древних икон Новодевичьего монастыря. Для нас это большая честь, поскольку уникальные реликвии будут сохранены для будущих поколений и помогут им соприкоснуться с историей нашей страны», — отметила президент группы ОМК Наталья Еремина.