Группа ОМК поддержала строительство спортплощадки в лесопарке «Сосновка» в Белгороде

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Инициатива открыть площадку принадлежит сотрудникам завода «ОМК Энергомаш». Руководитель физкультурно-оздоровительного комплекса Михаил Носков совместно с некоммерческой организацией «Студия 2017» предложили проект спортивной площадки. Он получил поддержку грантового конкурса «ОМК Партнерство», который группа ОМК проводит в регионах присутствия своих предприятий.
«Необходимость открыть новую спортивную зону в „Сосновке“ назревала давно: огромное количество людей приезжает в лесопарк, чтобы заниматься спортом, а специального оборудования не было. Когда-то энтузиасты сделали самодельную перекладину и вкопали шину, но разве это может компенсировать полноценное место для тренировок? Новая площадка соответствует стандартам, технике безопасности и современным требованиям. Уверен, что она будет пользоваться большим спросом», — прокомментировал руководитель заводского ФОК Михаил Носков.
На новой спортплощадке опытные тренеры уже проводят занятия для всех желающих. Заводчане и Белгородская Федерация бодибилдинга организовали первую открытую тренировку и соревнования по силовым упражнениям. Подобные спортивные мастер-классы при поддержке завода «ОМК Энергомаш» станут регулярными.
«Сотрудники наших заводов выступают инициаторами позитивных изменений в своих городах. Благодаря их неравнодушию и поддержке группы ОМК меняются городские пространства, спорт становится доступнее. Спортплощадка уже стала центром притяжения для белгородцев разных возрастов», — отметила руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ирина Медведева.
Справка
Комплексный подход к собственному здоровью доступен всем сотрудникам белгородского завода ОМК. Забота о себе начинается с диагностики и консультаций у узких специалистов в заводском медпункте, а также с регулярных медосмотров. Помогают укрепить здоровье тренировки в тренажерном зале и баня в заводском ФОК «Энергомаш», а также бесплатные занятия по боксу, теннису, волейболу, баскетболу и мини-футболу. Кроме того, заводчане с пользой проводят выходные дни: бегают в лесопарке «Сосновка», вместе с коллегами ездят на велосипедах, играют в пляжный волейбол во всесезонном центре SportAngar, закаляются и посещают уроки по плаванию.