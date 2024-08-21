Группа ОМК поддержала строительство спортплощадки в лесопарке «Сосновка» в Белгороде

Комплексный подход к собственному здоровью доступен всем сотрудникам белгородского завода ОМК. Забота о себе начинается с диагностики и консультаций у узких специалистов в заводском медпункте, а также с регулярных медосмотров. Помогают укрепить здоровье тренировки в тренажерном зале и баня в заводском ФОК «Энергомаш», а также бесплатные занятия по боксу, теннису, волейболу, баскетболу и мини-футболу. Кроме того, заводчане с пользой проводят выходные дни: бегают в лесопарке «Сосновка», вместе с коллегами ездят на велосипедах, играют в пляжный волейбол во всесезонном центре SportAngar, закаляются и посещают уроки по плаванию.