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Группа ОМК поддержала строительство спортплощадки в лесопарке «Сосновка» в Белгороде

Группа ОМК поддержала строительство спортплощадки в лесопарке «Сосновка» в Белгороде

21 августа 2024, 11:16
Фото: Владислав Комиссаров
В новой локации установили турники, шведскую стенку, гимнастическую лестницу и скамью для пресса. Благодаря этому тренировки для жителей города стали доступнее: теперь в парке можно не только бегать и кататься на велосипеде, но и заниматься фитнесом и силовыми упражнениями.

Инициатива открыть площадку принадлежит сотрудникам завода «ОМК Энергомаш». Руководитель физкультурно-оздоровительного комплекса Михаил Носков совместно с некоммерческой организацией «Студия 2017» предложили проект спортивной площадки. Он получил поддержку грантового конкурса «ОМК Партнерство», который группа ОМК проводит в регионах присутствия своих предприятий.

«Необходимость открыть новую спортивную зону в „Сосновке“ назревала давно: огромное количество людей приезжает в лесопарк, чтобы заниматься спортом, а специального оборудования не было. Когда-то энтузиасты сделали самодельную перекладину и вкопали шину, но разве это может компенсировать полноценное место для тренировок? Новая площадка соответствует стандартам, технике безопасности и современным требованиям. Уверен, что она будет пользоваться большим спросом», — прокомментировал руководитель заводского ФОК Михаил Носков.

На новой спортплощадке опытные тренеры уже проводят занятия для всех желающих. Заводчане и Белгородская Федерация бодибилдинга организовали первую открытую тренировку и соревнования по силовым упражнениям. Подобные спортивные мастер-классы при поддержке завода «ОМК Энергомаш» станут регулярными.

«Сотрудники наших заводов выступают инициаторами позитивных изменений в своих городах. Благодаря их неравнодушию и поддержке группы ОМК меняются городские пространства, спорт становится доступнее. Спортплощадка уже стала центром притяжения для белгородцев разных возрастов», — отметила руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ирина Медведева.

Справка

Комплексный подход к собственному здоровью доступен всем сотрудникам белгородского завода ОМК. Забота о себе начинается с диагностики и консультаций у узких специалистов в заводском медпункте, а также с регулярных медосмотров. Помогают укрепить здоровье тренировки в тренажерном зале и баня в заводском ФОК «Энергомаш», а также бесплатные занятия по боксу, теннису, волейболу, баскетболу и мини-футболу. Кроме того, заводчане с пользой проводят выходные дни: бегают в лесопарке «Сосновка», вместе с коллегами ездят на велосипедах, играют в пляжный волейбол во всесезонном центре SportAngar, закаляются и посещают уроки по плаванию.

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